清明將至 陸港跨省高鐵4月重啟 售票現人龍

聯合報／ 香港特派員李春/香港報導

清明將至，廣東通往香港高鐵決定增開廣東省內赴港高鐵列車，同時四月一日起重啟廣東以外跨省赴港高鐵。跨省高鐵列車票23日開售，出現排隊人潮，1500張即日櫃台籌很快派完。

廣深高鐵4月1日起全面重啟跨省列車服務，到北京、上海等地的車票23日起發售。在西九龍高鐵站一早有約百名市民排隊買票，櫃檯及自動售票機外出現人龍，早上十點車站即廣播，1千5百張櫃檯購票即日輪候籌已派完，呼籲未領籌的旅客離開車站，改在網站或指定代理購票。

有香港人稱早上6點就去排隊，排了3小時也沒拿到籌，也有人批評車站購票指示不清晰，他們因不滿售票安排鼓譟。

攜程網旗下Ctrip攜程旅遊的數據顯示，截至23日下午1時，攜程平台香港高鐵搜索量較上一日大增30倍。截至下午三時，Trip.com（香港）網站及手機App的高鐵票預訂量錄得今年高鐵服務恢復以來單日最高紀錄。

此前3月16日至22日，廣深高鐵票訂單比之前一個星期大幅上升六成，而賣出的高鐵票數量更上升七成三。

Trip.com 港台地區產品及市務總監兼香港區域經理葉卓銘說，以售出車票的出行日期計算，3月31日至4月7日，是旅客以高鐵從香港出發到大陸的高峰期，最熱門的到達站前五位分別是廈門、深圳北、廣州南、廣州東及汕尾。與之同時，大陸赴港高鐵售票熱門出發站點前十位為：深圳北、福田、廣州南、廣州東、東莞、虎門、東莞南、汕頭、重慶西、杭州東。

香港立法會議員張欣宇說，香港當局需爭取加開更多班次，根據高鐵的設計容量，仍有超過一半的空間可以增加班次。至於售票流程的問題，要多鼓勵乘客網上購票，港鐵亦要及早發放剩餘車票數量的資訊。

高鐵 香港 廣東

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