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幫助在陸台人就醫 南通創建海峽兩岸遠端醫療合作平台

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
海峽兩岸遠端醫療合作平台啟動儀式。圖／南通市台辦
海峽兩岸遠端醫療合作平台啟動儀式。圖／南通市台辦

為解決長期以來生活在大陸的台灣人返台看病不方便的困擾，南通市台辦推動南通市第一人民醫院（上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院南通醫院）與艾康（上海）資訊技術有限公司合作，創建「海峽兩岸遠端醫療合作平台」、「南通市台胞定點醫院」，近日正式揭牌。

據中國台灣網23日消息，透過該平台可協助在陸台人線上視訊問診台灣醫院專家，辦理台灣醫療健保醫療費用核退，提供轉診台灣醫院等服務。

目前，該平台已連接上海市第一人民醫院等三家大陸重量級醫院，連接台北醫學大學附設醫院等多家台灣知名醫院。

南通市委常委、統戰部部長王小紅指出，南通作為江蘇省首批市級「全省台商服務工作示範點」，近年來堅定秉持「兩岸一家親」理念，始終把良好的營商環境視作生產力、競爭力，深入開展「營商環境提升年」活動、「萬事好通」惠台行動等，圍繞台商台胞生產生活方方面面，全方位建設台商服務新高地。

江蘇省台辦副主任封志成表示，開通「海峽兩岸遠端醫療合作平台」，建立「台胞定點醫院」，是南通敢為人先，在服務台胞醫療服務領域一項極有意義的探索，是南通主動作為的一件大好事。封志成指出，服務台胞要在辦好上下功夫，金盃銀盃不如台胞的口碑；要在辦實上下功夫，服務的內容要清晰明確、操作簡化；要在辦細上下功夫，避免出現「腸梗阻」現象。

台商 醫學院 健保

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