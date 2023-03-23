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強沙塵天氣席捲大陸15省 官方指約5.6億人受影響

聯合報／ 特派記者賴錦宏／北京即時報導
黑龍江哈爾氣象台22日發布沙塵暴黃色預警信號，當天哈爾濱整個天空灰濛濛一片。（ 香港中通社）
黑龍江哈爾氣象台22日發布沙塵暴黃色預警信號，當天哈爾濱整個天空灰濛濛一片。（ 香港中通社）

近日沙塵天氣席捲大陸北方，大陸國家林草局表示，3月以來中國大陸共發生4次沙塵天氣，多於往年，15省份約5.6億人受影響。

據澎湃新聞報導，大陸國家林草局透露，進入3月以來，中國共發生了4次沙塵天氣過程，較去年同期（2次）偏多，較近20年同期（3.3次）也偏多。

3月19日至22日發生的強沙塵暴天氣過程，主要起源於蒙古國南部和中國新疆南部，影響範圍較大，強度較強。主要影響了新疆、甘肅、青海、內蒙古、寧夏、陝西、山西、北京、天津、河北、遼寧、吉林、黑龍江、山東、河南15個省（自治區、直轄市）1,212個縣（市、區、旗），受影響土地面積約362萬平方公里，人口約5.6億人。其中，新疆若羌、甘肅張掖、內蒙古二連浩特、吉林白城等局地出現強沙塵暴。

大陸國家林業局指出，近期發生沙塵天氣的主要成因有：

一是頻繁的冷空氣產生的風力較大，多地瞬時風速超過每秒20.8米，陣風達到9級以上，為沙塵天氣發生提供了動力條件。

二是2月下旬到3月上旬蒙古國和中國西北地區等沙塵源區氣溫偏高，其中內蒙古大部、北京、天津、河北北部和中部、山西北部、陝西北部局部、寧夏北部局部等地氣溫偏高1—2℃，不穩定的空氣狀態提供了熱力條件。

三是2022年蒙古國南部植被生長狀況與2021年和近20年平均狀況相比均偏差，前期中國沙塵源區降水偏少，土壤墒情偏差，特別是華北北部、內蒙古東部、新疆東部降水量偏少明顯，植被生長狀況偏差，加之目前植被尚未返青，地表條件不利於抑制沙塵天氣發生。

為此，大陸國家林草局啟動了24小時動態監測，採取衛星遙感監測、地面觀測、信息員上報實地信息等多種手段予以密切關注。

林業局指出，近年來，中國大陸荒漠化、沙化土地面積持續縮減，防沙治沙工作取得了較好成效。但中國仍有257.37萬平方公里荒漠化土地和168.78萬平方公里沙化土地，特別是大面積的沙漠和戈壁始終是巨大且永久性的沙塵源，防沙治沙將是一項長期而艱巨的重要任務。

內蒙古 新疆 沙塵暴

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