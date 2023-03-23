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60歲婦人半夜失控頻發「狼嚎」嚇壞家人 真相曝光

香港01／ 撰文：范玉瑩
示意圖。圖／ingimage
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《瀟湘晨報》報道，浙江杭州一位60多歲的金阿姨平日身體健康，近日卻出現咳嗽、胸悶、呼吸不暢等症狀，甚至在夜晚頻頻發出類似「狼嚎」聲嚇壞家人。在輾轉多方求醫後，金阿姨被確診聲帶功能障礙（Vocal cord dysfunction，簡稱VCD）。

聲帶功能障礙(Vocal cord dysfunction, VCD)，也被稱為悖論性聲帶運動，特徵為在呼吸週期（特別是吸氣階段）聲帶的異常內收，在喉部水平產生氣流阻塞，患者常有與哮喘類似的體驗。臨床醫學對VCD的治療中，通常採用大劑量吸入皮質類固醇、支氣管擴張劑等方式，某些情況下，會進行氣管造口和插管。

為此事煩惱不已的金阿姨隨後輾轉多家醫院，有醫生認為金阿姨是哮喘，但吸入治療藥物後情況仍未有改善，金阿姨每隔兩天仍會發出「狼嚎」般的聲音。

最終，金阿姨在杭州市第一人民醫院呼吸與危重症醫學科，確診了聲帶功能障礙（Vocal cord dysfunction，簡稱VCD）。主任醫師沈淩介紹，VCD是一種類似支氣管哮喘發作的罕見聲帶運動障礙性疾病，以突發性喘息和呼吸困難為特徵。

VCD經常在某些誘因下突然發作，主要為突發性呼吸困難（通常是吸氣性）、喉部緊縮感、咳嗽、喘鳴，其他伴發症狀包括胸悶、吞嚥困難、咽部異物感、嗆咳、窒息、間接性失聲或者發音困難，某些患者可能有驚恐發作或者焦慮等情緒變化。

據悉，VCD的病因至今未明確，可能與心理因素的影響有關，包括焦慮、抑鬱等多種形式的心理障礙。目前還發現喉部高反應性，如咽喉反流、鼻後滴流等誘發因素，相當數量患者發病前有可辨識的誘因，如精神壓力、過敏源、藥物、胃食管反流等。

醫生表示，VCD治療的首要目標是改善呼吸困難，其他包括恢復正常運動和生活，停止不必要的哮喘藥物使用。經過醫生團隊制定診療方案，金阿姨已經恢復健康。在後續隨訪中，複查肺通氣功能，結果亦恢復正常。

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文章授權轉載自《香港01》

患者 咳嗽 運動 醫學 支氣管

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