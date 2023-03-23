狗狗出錯電梯！主人遭母子暴打20分鐘超恐怖 「他家地盤不許狗進」

狗狗出錯電梯，有需要將主人往死裏打？大陸日前瘋傳1名狗主人在電梯（升降機）內挨打影片，一對母子對她施展箍頸、鎖喉伎倆，母親扯頭髮狂打臉，兒子用捶打打背部，待狗主倒地後還腳踢頭部。挨打的金女士向陸媒透露，她帶狗狗乘電梯，愛犬以為到家門一開跑了出去，兩母子發狂稱「他家地盤不允許小狗過去」，踢走小狗還暴打她20分鐘之久，警方趕到時，竟將案件定性「互毆」，但全案仍然在查。影片引起網民嘩然，「這母子倆是什麼暴力狂啊」、「被鎖喉毆打還叫互毆」。

浙江金華網傳一段3月5日的閉路電視紀錄，有網民爆料，指姐姐在電梯被兩母子暴打，畫面相當嚇人。捱打的金女士接受內媒訪問交代事件始末。當日她和一對母子同乘電梯上樓，她將小狗抱在懷裏。到14樓、兩母子住的樓層時，小狗誤以為已到家跑出電梯，那名母親一腳踢向小狗，金女士覺得愛犬沒有碰到對方，開聲說「你不能這樣子」，對方突然發火稱「電梯口就是她買的，跑到她家，她就把小狗踢Ｘ」。兩人發生口角，那對母子隨即動手打人。

影片所見，兒子用手箍金女頸，母親按住她的頭不停拍打、扯頭髮，重擊頭部及胸口。金女一度反擊推開母親，被其兒子不停捶打背部。金女以一敵二擋不住攻擊，被按在地上暴打、大力踢頭，保安趕到現場制止，拉開發狂的母親。金女說捱打20分鐘之久，警方已介入調查，但現時竟將案件定性為「互毆」。

影片嚇怕網民，痛斥兩母子儼如惡霸，「他家地盤？那呼吸他家空氣要給錢嗎，這麼霸道？」、「不知道的以為樓是他買的」、「這母子倆是什麼暴力狂啊」。網民留意到金女士應該沒有用狗繩，懷疑狗狗跑出去時嚇到電梯外的小孩，但打人始終不對。

許多人看過片段好奇為何會定性作「互毆」，「明顯被打叫互毆？被鎖喉毆打還叫互毆，被害者有罪論」、「單方面被暴打會被說為互毆，好奇問是否還手或用手擋就會被視作互毆。

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文章授權轉載自《香港01》