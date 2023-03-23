汙水循環利用 保護內蒙古生態

在內蒙古自治區呼倫貝爾市陳巴爾虎旗一家汙水處理廠內，黑臭的生活汙水經過處理後，監測儀器上反映水體有機物汙染情況的COD值從350左右下降到10左右。

新華社報導，當地居民表示，在建設汙水處理廠之前，當地的生活汙水由汙水車收集，經過簡單化學藥劑處理後，澆在附近田地裡，但在這裡，流淌著呼倫湖的一條重要支流——海拉爾河。簡單化的汙水處理方式曾威脅呼倫湖流域水生態環境。

2012年，陳巴爾虎旗投資建設的汙水處理廠投入使用。該汙水處理廠廠長張龍說，汙水經過處理後變為指標合格的中水，全部通過長度為20多公里的水管輸送給一家化工企業再利用，實現了汙水「零排放」。

作為國際重要濕地，呼倫湖中有大量魚類，每年有大批候鳥來此棲息繁衍，因此水生態健康對於維繫生物多樣性而言非常重要。

呼倫湖是當地的「母親湖」。儘管呼倫湖國家級自然保護區核心區、緩衝區內，除管護人員外已無人居住，但在呼倫湖流域範圍內，還有不少城鎮，存在農牧業及少量工業活動。

為了最大限度減少人類活動對自然環境的影響，近年來當地在呼倫湖流域建設了10個生活汙水處理廠推動再生水回用項目。

陳巴爾虎旗住房和城鄉建設局副局長張顯臣表示，再生水回用項目實現了汙水循環再利用，不僅達到汙水「零排放」，還解決了工業企業用水不足和成本高的問題。

再生水除了用於工業生產外，還為人工濕地、城鎮園林綠化提供保障。新巴爾虎右旗的呼德諾爾濕地，原本是一片窪地。2020年，新巴爾虎右旗將再生水從汙水處理廠引入環城河道，用來補給呼德諾爾人造濕地用水。現在。風景優美的濕地已成為當地居民休閒娛樂的好去處。