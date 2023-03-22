大陸使館提醒赴韓整容：嚴防「幽靈手術」陷阱

據港媒「星島網」引述微信公眾號消息，近年來，不少外國人赴南韓進行美容整形，一些大陸民眾因此捲入醫療糾紛，手術失敗甚至鬧出人命的情況也時有發生。大陸駐南韓大使館因此提醒前往韓國整容中國公民注意，千萬不要掉入黑作坊和「幽靈手術」陷阱。

大陸駐韓使館提醒，切忌盲從廣告宣傳。不被誇張用語、折扣優惠蒙蔽雙眼。術前應全面了解手術風險及可能的併發症、後遺症，客觀理性做選擇。

此外，應謹慎選擇中介機構，務必謹慎確認其資質，簽訂協議時明確雙方權利義務，謹防非法中介。

同時應選擇正規醫療機構和專業整形醫生。可事先登錄大韓整形外科醫師會網站，確認相關醫院是否登記在冊、診療醫生是否專業出身，多渠道了解醫院口碑和醫生既往執業狀況，嚴防「黑作坊」和「幽靈手術」（即主刀醫師在患者麻醉後換新人執刀）陷阱。

一旦發生醫療糾紛時通過正當途徑理性維權。維權途徑包括與院方協商解決、通過南韓醫療糾紛調停仲裁院進行仲裁、法律訴訟等。

如術後容貌發生較大變化，或尚處術後恢復階段，出境返回朱國大陸時應攜帶好手術證明材料，以免影響辦理登機或後續出入境手續。