2023米其林推薦名單公布 這上海「台資酒店」首上榜

上海米其林指南日前公布，2023年米其林酒店類的推薦名單，29家酒店推薦名單中，具台資背景的上海東方商旅酒店首次上榜，成為上海首家入選米其林酒店的台灣品牌。

上海東方商旅位在黃浦江畔的酒店一級戰區，國際酒店品牌雲集，同時上榜的酒店包括半島、和平飯店及英迪格酒店也都在名單中。東方商旅身為台商創建的獨立酒店品牌，且已立足上海灘近20年，不算是新酒店，能夠獲選米其林推薦酒店相當不容易。

東方商旅在台灣政界知名度很高，早年，國内政要赴大陸参訪，基於保密需求，只要到上海都指定入住東方商旅，吳伯雄和侯友宜等人都曾是座上賓。

上海東方商旅的品牌創辦人劉季強，在台被譽為精品旅館教父，他一手打造的台北商旅也曾二度獲米其林推薦。業内人士透露，劉季強的旅館喜歡走低調奢華風，很重視細節，且特別重視引進新科技。台北商旅是台灣首家提供免費無線網路的旅館。20多年來始終如一，上海和台北館都不是新旅館，卻能得到米其林認同，堪稱兩岸最早了解米其林風格的旅館人。

據了解，上海東方商旅酒店的設計和建造都採最高標準，全部客房鋪設柚木地板，此外，旅客使用的自來水也都先經過處理。當時，平均每房建築成本超過新台幣700萬元，成為上海指標型的酒店建築。

上海東方商旅品牌創辦人暨董事總經理劉季強表示，能夠入圍米其林推薦名單中就是一種肯定，讓他相當高興，此前台北商旅也曾連續兩年（2018年及2019年）獲得米其林的肯定，但後來因為新冠疫情，接受台北市政府邀請，加入防疫旅館行列，近二年都沒有接受評鑑。

據了解，米其林指南推薦名單包括餐廳及飯店（酒店），外界大多關注餐廳名單，拿到米其林即馬上成為排隊美食餐廳。

其實，米其林也公布飯店評鑑，米其林以「房子」圖案做為評分標準，從1 到5 棟房子計算，1 棟是基本，5 棟是最高分。 1 棟房子為「尚算舒適」、2棟房子為「舒適」、3 棟房子為「很舒適」、4 棟房子為「頂級的舒適享受」、5 棟房子為「傳統風格的奢華」。

米其林指南評選十分嚴格，在競爭激烈的飯店業者中，能夠入圍的也都是一時之選。目前，上海米其林指南的酒店類依慣例先公布推薦名單，正式評選結果（1到5棟房子）尚未出爐，但只要獲推薦至少都可拿到1棟房子。