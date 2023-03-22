大陸北方最大規模沙塵暴 北京達嚴重汙染

3月20日開始至23日，今年來北方最大規模沙塵天來襲，北方多地有揚沙或浮塵天氣，局部地區有沙塵暴、強沙塵暴。22日06時大陸中央氣象台發布沙塵暴黃色預警，北京已達嚴重汙染。

受冷空氣大風影響，預計3月22日08時至23日08時，新疆南部、青海北部、甘肅中南部、寧夏、內蒙古大部、陝西大部、山西、河北、北京、天津、黑龍江中西部、吉林中西部、遼寧、山東、河南、江蘇北部、安徽北部、湖北北部等地的部分地區有揚沙或浮塵天氣，其中，內蒙古東南部、北京、天津北部、河北中北部等地的部分地區有沙塵暴，局地有強沙塵暴。

北京市氣象台22日5時40分升級發布沙塵暴黃色預警信號：北京市已出現明顯沙塵天氣，預計當前至22日中午，大部分地區最低能見度小於1000m。

21日至23日，受冷空氣影響，西北地區東北部、內蒙古、華北、東北地區等地的部分地區有4-6級偏北風，陣風7-9級，上述地區大部有4～6℃降溫，部分地區10℃以上，並伴有較大範圍的沙塵天氣。

21日，銀川、包頭等地空氣質量出現嚴重汙染，其中蘭州、西寧等多個城市空氣質量指數爆表。

21日至22日，沙塵影響將向東擴展，內蒙古、陝西、山西、京津冀及東北地區中西部有揚沙或浮塵天氣，其中北京沙塵天氣的主要時段為22日凌晨至上午時段，早高峰出行或受影響。這將是京津冀今年來第三次沙塵天氣，也是北方最大規模沙塵過程。

為何今年北方沙塵天氣如此頻繁？中國天氣網氣象分析師張娟表示，3月以來，中國北方大部降水偏少，蒙古國和我國西北地區等沙源地氣溫顯著偏高，地表基本無積雪覆蓋，一旦有冷空氣入侵，極易造成沙塵天氣。

其實，並不是所有的沙塵天氣都是沙塵暴。只有沙塵天氣達到一定強度時，才能稱為沙塵暴。在氣象學上，按照影響由輕到重，沙塵天氣可分為浮塵、揚沙、沙塵暴、強沙塵暴和特強沙塵暴。

沙塵暴，特別是特強沙塵暴，是一種危害極大的災害性天氣。當沙塵暴來襲時，氣象部門就會發布相應的預警。大陸中央氣象台發布的沙塵暴預警分為三級：沙塵暴藍色、黃色、橙色預警，顏色由淺到深，代表影響程度和防禦等級越來越高。

老年人、兒童、孕婦、患有呼吸系統疾病及心血管疾病的人群是敏感人群，沙塵天氣時應盡量避免外出，如果發生慢性咳嗽伴咳痰或氣短、發作性喘憋及胸痛時均需盡快就醫。

大陸中央氣象台發布的沙塵暴預警分為三級：沙塵暴藍色、黃色、橙色預警，顏色由淺到深，代表影響程度和防禦等級越來越高。（圖擷自中國天氣網）