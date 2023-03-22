崑山成大陸首個GDP超過五千億人民幣的縣級城市

台商聚集的江蘇省崑山市近年一直蟬聯中國最強經濟大縣，近日陸媒「第一財經」整理各省市縣的統計公報、政府工作報告或公開數據後發現，中國大陸2022年GDP超過千億人民幣的縣份增加到52個，比前一年多了９個；而崑山GDP總量已經突破5千億元，甚至超過了8個省會城市。

去年越過千億門檻的9個縣級城市分別為山東省的壽光市、鄒城市、江蘇省的儀徵市、沛縣、高郵市、東台市、福建省的閩侯縣、湖北省的仙桃市、內蒙克自治區的伊金霍洛旗。

至於這些千億縣份中，前10強是崑山、江陰、張家港、晉江、常熟、慈溪、宜興、神木、長沙縣和義烏。作為領頭羊的崑山去年GDP總值首度達到突破5千億的5006.7億元，同比增長1.8%，成為大陸首個GDP突破5000億元的縣域。崑山若與所有地級市以上的城市比較, 它的GDP總量超越了貴陽、蘭州、烏魯木齊、銀川、海口、西寧、呼和浩特及拉薩等8個省會城市，可以排在全中國第57位。

崑山的城市規模也不斷壯大。根據《2020中國人口普查分縣資料》，崑山的城區人口達141.43萬人，躋身全國106座大城市行列，也位居縣級市第一位。

除了崑山之外，連續多年穩居在全中國次強縣、同屬江蘇省的江陰市，也可能在今年突破5千億關口，江陰市去年GDP已高達4754.18億，距離崑山只差200多億。

但除了前兩強，位處第三與第四的張家港和晉江都是3千億級的梯隊，要達到5千億元的門檻 ，還有很長的路要走。

不過從前述去年增加的9席千億縣份，江蘇就占了4席，即可看出江蘇經濟增長的迅猛程度與整體規模。在 52個千億級縣級城市中，江蘇一省就獨佔了21席，而且其中四席都擠入前十強，即崑山、江陰、張家港與常熟。但從東西平衡的角度看，中西部的千億縣只有10個，東部沿海地區則占了42個，仍反映了中國大陸東西部的區域失衡情況並未得到大幅改善。