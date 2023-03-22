廣深港高鐵 下月增62跨境列車

大陸國家鐵路集團有限公司（以下簡稱國鐵集團）自4月1日起將全面開通香港至廣東省以外的長途列車，共新增62列高鐵列車，包括至北京、上海等多個重要城市。

中新社報導，為進一步滿足大陸與香港間旅客出行需求，4月1日起，大陸鐵路部門將逐步增開廣深港高鐵香港西九龍站與廣東省內跨境高鐵列車40列、與廣東省外的長途跨境高鐵列車22列，屆時廣深港高鐵每日跨境高鐵列車開行數量由目前的102列增至164列，66個站直通香港西九龍站，基本恢復至2019年開行水平，積極促進香港與大陸人員流動、經貿往來。

國鐵集團客運部負責人表示，今年1月15日，廣深港高鐵西九龍站恢復運營，鐵路部門安排開行西九龍與廣州、深圳地區間跨境高鐵列車77列；3月11日，增加開行西九龍與廣東省肇慶、潮州、汕頭等地區間跨境列車25列。恢復開行以來，廣深港高鐵旅客出行需求旺盛，雙向客流持續走高，日均發送旅客人數逾2萬人次，最高日突破4萬人次。

4月1日全面恢復開行的164列跨境高鐵列車的運營方案為：香港西九龍至廣州南間38列、至廣州東間13列、至深圳北間49列、至福田間30列、至潮汕間8列、至汕頭間2列、至肇慶東間2列、至長沙南間2列、至北京西間2列、至昆明南間2列、至上海虹橋間2列、至天津西間2列、至重慶西間2列、至南寧東間2列、至福州間2列、至廈門間6列。

該負責人表示，此次新增開的62列跨境高鐵列車車票將於3月23日6時起開售。下一步，大陸鐵路部門將與香港鐵路部門持續加強溝通協商，根據客流情況適時優化調整跨境高鐵列車開行方案，更好便利兩地旅客出行。