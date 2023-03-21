快訊

從這5家銀行買到瑞信AT1債 國內投資人16億恐成壁紙

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上海虹橋機場26日起恢復國際、港澳台航線 11航空將進駐

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
上海虹橋機場26日起， 恢復國際港澳台航線。證券時報
上海虹橋機場26日起， 恢復國際港澳台航線。證券時報

上海機場21日發布，26日起虹橋機場將恢復國際、港澳台航線。

包括東上航、國航、日航、全日空航空、大韓航空、韓亞航空、國泰航空、香港航空、澳門航空、中華航空、長榮航空等11家航空公司將進駐虹橋機場1號航站樓營運。

上海機場表示，請旅客及時向所乘航空公司瞭解查詢航班最新動態，也可撥打上海機場服務熱線，或登錄上海機場集團官網www.shairport.com諮詢查詢，以便合理安排出行。

新京報報導，國泰航空於16日率先宣布，將於26日起恢復上海虹橋國際機場至香港的客運服務。國泰航空將成為首批在疫情防控政策優化調整後，於上海虹橋機場恢復往來香港客運服務的航空公司。

國泰航空上海、江蘇及山東地區首席代表汪璿子表示，上海虹橋航班服務一直深受旅客歡迎，很高興將往返香港和上海虹橋的航班恢復至疫情前水準。

上海虹橋機場先前受新冠疫情防控影響，於2020年3月25日零時起，暫停所有國際、港澳台的進出港航班業務，並將虹橋機場先前所有國際、港澳臺航班轉場至浦東機場營運，保留虹橋機場國際、港澳臺航班備降功能。

浦東機場 上海 航班

延伸閱讀

星野集團首間機場飯店！ 「OMO關西機場」盛大開幕　1站即達+住客還能免費接駁

4年來首度實體舉辦 粵港合作聯席會議將在香港舉行

欺騙台灣遊客！泰國小黃司機被爆「收4倍車資」下場曝光

李晶晶、吳速玲曬機場時尚穿搭 超正美照讓網驚呼「這根本是女團吧？」

相關新聞

國際民調「中國幸福感全球最高」 陸網笑：是不是詐騙網站

根據國際民調機構益普索集團（Ipsos）近日發布的一份有關全球幸福指數的調查結果顯示，在32個國家中，幸福感指數最高的國...

上海虹橋機場26日起恢復國際、港澳台航線 11航空將進駐

上海機場21日發布，26日起虹橋機場將恢復國際、港澳台航線。

大陸遊客環保意識居冠 卻吝於花錢挹注永續旅行

根據一項調查顯示，中國遊客雖日益關切氣候變遷，並意識到他們的生態足跡對環境的影響，不過對於當前蔚為風尚，從事有助於環保的...

向同學借來的手機被老師沒收 高中生從6樓墜亡…家屬哀痛要真相

江西宜賓市江安縣南屏高級中學一名16歲高一學生小陳，近日從宿舍6樓墜亡。警方初步調查排除他殺，但透露小陳墜亡前，因借來的...

「炸包」一踩就炸、「臭包」含毒 危險3無玩具 充斥校外小店

中小學附近的文具店是學生經常光顧的「樂園」，但多地不少文具店都在銷售名為「炸包」和「臭包」的「三無玩具」，部分玩法隱藏着...

1千元人民幣嫌貴！4男拼單輪流嫖女主播 「尺寸」不對被識破挨告

內蒙古一名男子在網路上約了一名女直播主進行性交易，價格談好了一次1000元（人民幣，下同，約146美元），然而黃男卻覺得...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦