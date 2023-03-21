上海虹橋機場26日起恢復國際、港澳台航線 11航空將進駐

上海機場21日發布，26日起虹橋機場將恢復國際、港澳台航線。

包括東上航、國航、日航、全日空航空、大韓航空、韓亞航空、國泰航空、香港航空、澳門航空、中華航空、長榮航空等11家航空公司將進駐虹橋機場1號航站樓營運。

上海機場表示，請旅客及時向所乘航空公司瞭解查詢航班最新動態，也可撥打上海機場服務熱線，或登錄上海機場集團官網www.shairport.com諮詢查詢，以便合理安排出行。

新京報報導，國泰航空於16日率先宣布，將於26日起恢復上海虹橋國際機場至香港的客運服務。國泰航空將成為首批在疫情防控政策優化調整後，於上海虹橋機場恢復往來香港客運服務的航空公司。

國泰航空上海、江蘇及山東地區首席代表汪璿子表示，上海虹橋航班服務一直深受旅客歡迎，很高興將往返香港和上海虹橋的航班恢復至疫情前水準。

上海虹橋機場先前受新冠疫情防控影響，於2020年3月25日零時起，暫停所有國際、港澳台的進出港航班業務，並將虹橋機場先前所有國際、港澳臺航班轉場至浦東機場營運，保留虹橋機場國際、港澳臺航班備降功能。