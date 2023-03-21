東航墜機周年 陸官方通報：極為罕見 仍持續調查

中國東方航空MU5735號班機於2022年3月21日墜毀於廣西，導致上百人罹難，事故發生已經1周年，大陸官方最新的通報指出，「本起事故非常複雜、極為罕見，調查還在持續深入進行中」。專家指出，通報中提及的「對飛機適航維修等情況開展調查」工作量也很大，涉及的資料可能多達成千上萬份，需要耗費大量人力和時間。

依據《國際民航公約》附件13《航空器事故和事故征候调查》规定，若不能在事故後12個月內發表最終報告，則須在每個周年日發表臨時聲明。就此，大陸民航局20日發布此次事故「調查進展情況的通報」，提及一年來技術調查組的工作內容，包含對100餘件重要殘骸進行實驗，分析損壞原因；使用飛行模擬機和真機開展模擬驗證等。通報指，截至目前，技術調查組開展了現場勘查、資料檢查、人員訪談、實驗分析等大量工作。

通報並強調，由於本起事故非常複雜、極為罕見，調查還在持續深入進行中。後續將在前期工作基礎上繼續開展原因分析及實驗驗證等工作，並根據調查進展情況及時發布相關資訊。

對此，新華社引述南京航空航太大學民航學院副院長邵荃分析指，大型運輸航空事故調查的周期往往都超過一年，主要由於很多技術疑點、難點都需要反覆論證，一些關鍵結論還需要得到工程實驗的驗證支撐，這都要耗費大量時間。統計顯示，過去30年全球民航所發生的千餘起商業航空事故中，在一年內發佈最終報告的僅占25%。

中航技進出口有限責任公司客戶服務部訓練與飛安辦主任高俊則認為，此次事故與以往事故存在很大差異，飛機高速墜地後幾乎完全解體，殘骸瑣碎且分布較散，都極大增加了現場搜尋勘查和殘骸取證工作的難度。此外，通報中所提及的「對飛機適航維修等情況開展調查」工作量也很大，需要耗費大量人力和時間。

東航MU5735班機係於2021年3月21日執行昆明長水機場至廣州白雲機場國內定期客運航班時，在廣西梧州市墜毀，機上123名旅客、9名機組成員全部罹難，該班機的機型為波音737-800型客機。

此前大陸民航局已於2022年4月20日發布過初步調查，指出該航班飛機於事發日13時16分從昆明長水機場21號跑道起飛，13時27分上升至巡航高度8,900公尺，14時17分沿A599航路進入廣州管制區，14時20分廣州區域管制雷達出現「偏離指令高度」警告，飛機脫離巡航高度，管制員隨即呼叫機組，但未收到任何回覆。

14時21分40秒雷達最後一次紀錄的飛機資訊為：標準氣壓高度3,380公尺，地速1,010公里／小時，航向117度。隨後雷達信號消失。報告提及，在偏離巡航高度前，機組與空管部門的無線電通信和管制指揮「未見異常」。