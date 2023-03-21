滬台青年交友 品美食遊蘇州河

為推動兩岸青年聯誼，上海市海峽兩岸交流促進會、上海市青年聯合會19日聯合主辦「緣聚SH 尋YOU蘇河」滬台青年交友活動。60多名滬台青年在蘇州河畔品嚐完美食後，排隊同船渡、共遊蘇州河。

中新社報導，本次活動以吃為媒，滬台青年們選擇自己喜歡的美食，分成了滷肉飯、筒仔米糕、蝴蝶酥、蚵仔煎、上海生煎、小籠包、大白兔奶糖幾個組。現場，滬台青年結伴完成「城市探秘ing」與「青春同船渡」兩大活動，體驗美麗的上海蘇河灣濱水空間。

上海市青年聯合會主席丁波說，上海與台灣有著深厚的歷史淵源，兩岸關係的發展和融合離不開滬台青年的共同努力。多年來，滬台青年交流互鑒、走近走親，在攜手促進兩岸關係融合發展中增進了同宗同源的親情，滬台也成就了不少「執子之手，與子偕老」的愛情佳話。這場滬台青年交友活動就是為了讓大家在領略城市之美的同時，拓寬交友渠道，結出兩岸交流交往最美麗的果實。

1995年出生的台灣青年程祺雲說，她曾就讀台北的東吳大學，這所大學與大陸的蘇州大學是「姐妹學校」，她因此有機會來大陸的學校交流。「我發現大陸人才實在太多了，可以學到很多知識，有很多機會」。她說。

畢業後，學經濟的她選擇在上海發展，一待就是兩年。除了工作前景，她還喜歡大陸的人文環境。從西藏、新疆到深圳、珠海，再到成都、西安，她用腳步丈量了很多地方。她說，大陸有很多不同省份，讓她眼界大為開闊。

1992年出生的台北姑娘姵姵（昵稱）在江蘇省無錫市讀研究生。到大陸之後，她發現，這邊地方很大，機會比台灣多，於是選擇留下，畢業後到了上海工作。趁著年輕，讓自己多些歷練。上海這座城市很多元化，可以結識更多不同的人。

台灣青年黃柏瑄的父親是台商，但他說來大陸發展，主要還是自己的選擇。他學的是法律專業，從華東政法大學畢業後，順理成章地留在上海工作。他說，大陸的律師行業職業空間比台灣的大得多，未來，他想留在這裡。

1994年出生的鄭惟誠受訪時說。他是桃園人，但自小學就因爸媽工作的原因舉家搬到上海。鄭惟誠現在從事外賣運營方面的工作，他說：「大陸有更多的工作機會、更高的薪資，這些都是吸引我們在大陸發展的重要原因」。