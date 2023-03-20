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恐怖畫面曝！兒蛀牙痛到哭 農村父「電鑽治牙」：小事自己來就行
中國大陸四川省南充市一位爸爸得知兒子牙痛後，竟然「土法煉鋼」自己給兒子治牙疼，但手法殘忍地讓人看了直呼恐怖，影片曝光後也嚇壞大批網友。
根據《巨浪視頻》報導，日前這名父親見兒子因吃糖吃多了而蛀牙，被蛀牙鬧得直喊牙痛，由於住在鄉村跑一趟醫院實在不便，在他仔細觀察後發現兒子的牙外側都被細菌侵蝕形成蛀洞，便拿出電鑽想自己給兒子治病。
他給兒子治蛀牙的這段影片在陸網瘋傳，男童張大嘴巴讓爸爸伸入電鑽頭「鑽一下」把蛀壞的地方鑽除掉，男童即便聽話讓爸爸「治療」，但表情難掩害怕，「電鑽治牙」的畫面讓全網看了都嚇一大跳。
事後，這名爸爸接受訪問直言畢竟當時孩子都疼哭了，且他的牙齒還是乳牙，情急之下就拿電鑽給鑽了一下，「在農村裡遇到這點小事自己解決就可以了，不會鑽很深，只是弄一下外面（被蛀掉）的空殼，能管好幾天不痛」，但網友仍質疑他不懂「萬一鑽穿了」的危險性，「千萬不要覺得牙的事是小事，一但細菌感染會影響到腦神經」、「我也是農村的，從沒聽過電鑽可以鑽牙，不危險的話，你怎麼不在給自己鑽一下？」、「破傷風會害死人」。
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