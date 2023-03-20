入住網美莊園酒店被銀環蛇咬腳險送命、她留院1個月狂打血清 酒店拒負全責

住酒店居然被致命毒蛇咬傷？一名女生到雲南旅遊，入住當地網美森林酒店，方便近距離接觸野生動物，她在房內洗腳時赫然發現身上有蛇咬傷口，送院檢查疑被致命毒銀環蛇（港稱銀腳帶）咬傷，留院1個月打了10多支血清，現時仍非常痛苦，還視力下降，至今已花近20.2萬新台幣治療。然而，酒店在墊支約11.2萬新台幣醫藥費後拒絕負全責，還提出3點質疑，稱事主可提告，由法院判決。

事發於今年2月，化名韓韓的女事主到雲南旅遊，聽聞普洱小熊貓莊園酒店很有特色，可近距離接觸野生動物，便決定入住。陸媒紫牛新聞報導，該酒店鄰近母公司另一項目普洱太陽河國家森林公園的犀牛坪景區，莊園內的房屋用木材建成。

2月17日，韓韓和伴侶晚上才到酒店，房間周圍是灌木，她洗腳時發現腳上有傷，由於剛進酒店時曾更換衣服，她確定腳上沒有傷痕，於是聯絡酒店職員一問。職員無法確定是否蛇咬傷口，其後用酒店車輛送她入院。

她入院後慢慢出現中毒感覺，頭暈、視力下降，聽不到旁邊醫護說話。院方為她打抗銀環毒血清，途中護士告知化驗傷口血液，確認是銀環蛇的毒。銀環蛇是其中一種最毒的蛇，幾克蛇毒足以致命，患者被咬時不會感到特別痛，會有睡意。

韓韓稱最嚴重的時候心臟非常疼痛，痛到暈了、全身淋巴腫脹。事發至今1個月，她打了10多支抗銀環蛇毒血清，淋巴腫消退了一點，「眼睛視力下降得非常厲害，現在是0.3」，治療至今已花近20.2萬新台幣，酒店方前期墊付了約11.2萬新台幣，但之後拒絕再付醫療費。

酒店負責人提出兩個解決方案，一是循法律途徑，另一個是「一次性解決」，要求她刪除所有帖文，但未透露方案細節。上周她和酒店聯絡，稱要轉院接受後續治療，希望對方付清醫療費用，但被拒絕。

普洱小熊貓酒店市場部經理回覆媒體指出，他們對韓韓是否在酒店內被蛇咬抱疑問。職員當時查詢其狀況，「她說沒什麼感覺，她在房間裏找了一兩小時，還百度了各種」。他們收到的診斷報告上都沒寫明被銀環蛇咬，只是說毒蛇咬，質疑若真的被銀環蛇咬，「按她這個時間，人就沒有了」。

酒店方提出3個疑問，為何事主咬定是銀環蛇、酒店沒理由放蛇入房、事件純屬突發意外。現在主要責任未明，沒理由要他們承擔所有責任，諮詢律師後拒承擔100%責任，接受事主起訴，由法院判決。

經理認為事主未就解決方案作答覆，卻不停在網上投訴，對公司帶來惡劣影響，有計劃提告。另外他們調查了電子門鎖紀錄，事主晚上9時至10時曾離開房間，閉路電視拍不到她，不能確定她是否在房內被咬，酒店也是第一次有客人說被毒蛇咬。

韓韓反駁，醫院用的都是銀環蛇血清，而所有診斷書都是寫毒蛇所咬，質疑酒店在找藉口。而她入住時用的房門電子卡很可能有問題，入房時會鎖不上門，要試幾次才行，當晚外面很黑，根本不敢外出，如酒店有監控鏡頭也會拍到。出事後她向普洱市文旅局投訴過，酒店管理方有領導去醫院調解，達成共識是先治療，後續再協商，但酒店前期支付約11.2萬新台幣後就拒絕再付。

河南澤槿律師事務所律師付建指，據《消費者權益保護法》以及《民法典》規定，如客人在酒店房內被咬，正常入住不存在過錯，不需承擔責任。酒店沒盡排除安全隱患的義務，具明顯過錯就要承擔相應責任。

酒店稱事主晚上9時至10時曾出房，可能在房間外被咬，付指若該景區公園屬公共場所，管理者有安全保障義務，對可能遇到的危險做警示、旅客也不應擅自到危險區域，要根據雙方過失判定責任。若公園屬於酒店或其管理公區管轄區內，酒店如沒盡安全保障義務，就要根據過錯負責。至於事主被何種毒蛇咬傷，他認為對定責無影響。

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文章授權轉載自《香港01》