茶鄉第一村 春分時刻龍井採茶忙

春分前後，這是所有種茶人與飲茶人期盼的季節。

新華社報導，清晨，在浙江杭州龍井村連綿青翠的茶山裡，近百位採茶工在茶樹間移動，輕輕一捻，鮮葉落入掌心，三五片之後再一起放進腰間的茶簍，不一會兒，簍裡已呈現一片青綠。

龍井村以茶聞名，有近1000畝茶地，這裡的人世世輩輩都從事著與茶有關的活動，被譽為「中國茶鄉第一村」。

採茶工林阿姨把採好的鮮葉遞給茶農繆雅琴說道：「顏色鮮亮、大小均勻，今年的成色不錯。」像林阿姨這樣熟練的採茶工，一天能採4斤鮮葉。

自13日西湖龍井茶正式開採以來，繆雅琴每天都會接十幾通電話，都是來自老客戶的預約。「很多老茶客在我這裡買了二三十年的茶，但前兩年疫情只能通過郵寄方式。」繆雅琴說，今年很多人都說要親自來，還有東南亞地區的客人打來的電話，說一定要來茶園裡喝這杯新茶。

村裡的茶企也進入了最繁忙的階段。在龍井村茶葉炒制中心，杭州西湖龍井茶葉有限公司董事長戚英傑穿著炒茶工作服，忙著篩選新採下來的鮮葉。

一個月前，戚英傑就接待了8批大陸各地前來預訂的茶商，做了人民幣100多萬元的預售額。「相比去年，今年前期線下的預訂量增長了80%，整體預訂量佔總產值的10%左右，大部分預定的都是特級以上的等級，對茶企來說肯定是利好，今年爭取產值做到人民幣1.8億元。」

對於世代種茶的龍井村村民而言，茶不僅是一種農產品，更是全家一年生活的經濟來源。

繆雅琴家裡也蓋了兩層樓的農家樂。繆雅琴說，以前茶農只忙一個季度，現在「戰線越拉越長」。今年，她就做了兩手準備，「上半年先保障採茶季的銷量；下半年有杭州亞運會，期間肯定會迎來許多海內外的遊客，我們把茶做好、留好，讓他們喝到最好的茶。」

從種茶、賣茶，到以龍井茶為核心的休閒旅遊產業，龍井村實現了經濟的第二次飛躍。2022年，集體經營性收入近人民幣億元。