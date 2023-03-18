香江風情／香港機場 待洗頹風

近日航空評級公司Skytrax公布年度全球最佳機場排名，新加坡樟宜機場不出意外地連登榜首，香港機場不出意外地繼續下挫，香港機場二○一八年起就連年下跌沒停過，意外的是這次連挫十三位大跌到第卅三名。

香港機場早年是跟新加坡樟宜機場比高低的，現在香港人絕不會再提跟新加坡樟宜比，只是酸溜溜地說，香港機場「不敵大灣區機場了」。因為今次排行榜中，大陸大灣區機場之廣州機場在去年領先香港後，今年繼續，深圳寶安機場的排名也飛躍廿六位到第卅一超越香港。

國際最佳機場排位，由多方面指標評出，新加坡樟宜機場去年因疫情痛失榜首，今次立即追回。但香港不僅大倒退，還未能進入Skytrax的「二○二三年亞洲最佳區域性機場」名單，反映出國際旅客對香港機場滿意度下降。

國際旅客對香港機場的滿意度，這時傳來註腳，那是十六日清晨，香港機場電腦登記系統故障，影響旅客辦理登機。香港機管局說是早上七時至八時為航班出發最高峰，旅客排隊時間較長，約五班航班受影響，延遲約三分鐘。

但香港媒體說法不一樣，媒體說當時受影響旅客數千，有旅客因大排長龍鼓譟，還有旅客被地勤櫃台人員告知航班已走，要求加價二千港元轉乘下午班機。另有媒體說，應是最少十二個航班延遲卅分鐘以上，大批旅客受影響。

香港機場事件與香港機場國際排位同期湧現，當然引起種種議論。香港立法會交通事務委員會主席陳恒鑌客氣地說，這是個警號，未有及時通報乘客是不理想，引起乘客恐慌和不便，亦影響旅客轉機，期望香港機管局汲取經驗。

香港民用航空事業職工總會主席李永富說，據他了解，香港機場以往未曾就系統故障進行緊急演練，這次系統發生故障後，工作人員需要靠人手核對旅客資料，以完成登機手續，期間亦需要培訓經驗較少的員工，導致須更長時間完成手續，直至下午才能完成安置所有旅客。

難怪有人說，香港機場是該振作起來了，不方便去學新加坡樟宜機場，也可就近去拜大灣區機場為師吧。