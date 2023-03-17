香港記者流亡海外 藉報導保存文化與新聞自由

陳小姐（Gloria Chan，音譯）2022年初離開香港、前往英國時，這座城市才剛經歷了一系列獨立媒體被強制關閉、媒體經營者和記者因《國家安全法》被捕的事件。

她是數萬名流亡英國、加拿大、澳洲等國的香港人之一。

陳小姐和幾個朋友成立了「綠豆傳媒 Green Bean Media」，製作了許多報導香港和僑民社區發展的紀錄片。

「雖然我們有幾個朋友被捕、這裡還有媒體被關閉，但這並不代表香港就沒有新聞該報。」她告訴DW：「這就是為什麼我們認為繼續記錄（香港現況）很重要。我們希望重建一個讓人們可以分享觀點的平台，因為我們相信集思廣益可以幫助香港以它應該的方式發展。」

過去一年，有多名香港記者都在海外成立了類似的媒體。他們的共同目標，是確保閱聽人能獲得未經審查的信息。

「我們希望提供信息給在香港、離散世界各地的港人閱聽者，」記者潘小姐 （Jane Poon，音譯）告訴DW。 她有數十年的新聞經驗，包括報導香港立法會的事態發展，「我們只是想提供一個過去的香港曾經擁有的環境。」

「你要是想知道香港現在發生了什麼事，最好的選擇就是看流亡媒體，」在香港生活了30多年、現任「海外香港傳媒人員協會」理事的英國記者維恩斯（Steve Vines）告訴DW：「有越來越多的組織在整合新聞廣播、分享在香港可能無法獲得的信息。」

人力、物力有限

然而，這些海外媒體因為資源和人員有限，面臨多重挑戰。

「我們所有的員工，都以兼職或自由接案方式與我們合作，這也意味著我們（除營運海外流亡媒體外）還需要一份全職工作來維持生計，」陳小屆透露：「要兼顧所有責任，還要騰出時間讓大家能聚在一起工作，並不容易。每天對我們來說都是反覆試驗，我們就是得接受我們的工作無法盡善盡美的事實。」

維恩斯說，海外媒體也會因他們較難進入香港，而且很難評估當地消息來源的準確性，而受到限制。

「大家對這層局限的存在都心知肚明，他們也擔心會損害香港或中國大陸投稿人的安全，」他補充，海外媒體也不斷面臨「報導偏頗」的指責。

媒體遭到大規模打壓

自《國安法》出台以來，港府對當地媒體人的大規模打壓，在香港引發了寒蟬效應。受到打壓的媒體人，包括《蘋果日報》的創始人黎智英、《立場新聞》的高層等知名人士，均在接受審判中。

2022年，香港在「無國界記者世界新聞自由指數」排名中，跌至第148位。

任職於流亡媒體《棱角 The Points》的潘小姐表示，海外媒體雖未必會受《國安法》直接影響，但讀者卻可能因擔心成為審查目標，而猶豫要否訂閱，這些流亡媒體的網站也因此經常缺乏資金。

「《國安法》是掣肘我們持續發展的一大因素，此外，許多港人最近也搬到了新的國家，他們也得省吃儉用。」她說。

香港文化的興亡存繼

潘小姐說，除了確保獨立報導香港的相關新聞外，許多新興海外媒體也認為，保護香港文化和語言是他們使命的一部分，尤其是混合著粵語和普通話的語言模式。

「（香港）當局正試圖奪走我們珍視的文化，」她說，「他們正試圖改寫歷史。」

維恩斯說，中國政府自2016年起，就在新疆打壓維吾爾族的語言和文化，如果北京試圖在其他被其視為「叛亂」的地區採取類似做法，他也不會感到驚訝。

「目前，人們仰賴離散媒體來維持身份認同，這是文化上的香港，」他說：「這些媒體不只用粵語來溝通，它們還用獨特的香港俚語來抒發意見。」

對陳小姐來說，這些都不過是她工作的一部分：「也許在香港的變化和新聞自由空間的縮減下，（用香港俚語進行報導）現在看起來很特別，但我們的工作實際上並沒有太大的變化，」她說：「我們成立綠豆傳媒並不是為了實現一個宏大的目標，只是想做一個關於香港的故事，就是一個卑微而簡單的願望罷了。」

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