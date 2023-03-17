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自曝突發絕症即將離世 46歲「天才歷史學者」：總算能休息了

香港01／ 撰文：孫聖然
46歲的學者李碩在社交媒體透露，自己突發絕症即將離世。微博
46歲的學者李碩在社交媒體透露，自己突發絕症即將離世。微博

周三（15日），46歲的中國大陸「天才歷史學者」李碩在社交媒體透露，自己突發絕症即將離世，相關消息引起廣泛關注，不少人都感慨「天妒英才」。

李碩1977年出生於河北保定，北京大學中文系學士，清華大學歷史系碩士、博士，從事過新聞記者、編輯工作，此前供職於新疆大學學西北少數民族研究中心，現居成都。

3月15日，李碩在微信朋友圈中發文稱，自己2月18日在巴基斯坦首次並發倒下，在當地醫院搶救了4天才搶救回來，直至2月25日回國，「之後近半個月裡我被隱瞞了病情，不然處理後事的時間可能更從容一些。」

他又表示，相比人各種死法，目前應該算是最好的結局，不需要開大刀受大罪，一切醫學手段都已經失去作用。「我最滿意。大塊勞生，息我以死，我活著也很少能享受生活，總忙忙亂亂操心下面寫個什麼，現在總算能休息了。」

他又以灑脫的語氣交代了後事，並稱「老友們聊起我時，應該都是開心的吧。李碩這破人，不長的一輩子，趣事還不算太少。開心就好，不必傷悼。當下的期望，請朋友們別問候我，甚至不必評論，因為我已經沒有心力回覆。」

上述文字被廣泛轉發，不少網民都感到惋惜：

「人生無常，天妒英才。」

「可惜，世上即將又少了一個有趣的人。」

「是位有趣的人，可惜以這種方式認識您。」

「前幾天剛讀完《翦商》，文章寫的條理清楚，文筆也夠吸引人。」

「灑脫至此，大醉一場，欣然離去，也是快哉。」

李碩著有《貴族的黃昏：孔子和他生活的時代》、《從大漠綠洲到玉石山谷：南新疆探索圖文志》、《南北戰爭三百年：中國4—6世紀的軍事與政權》、《孔子大歷史：初民、貴族與寡頭們的早期華夏》、《樓船鐵馬劉寄奴：南北朝啟幕戰史》等史學書。

值得注意的是，李碩因去年出版《翦商：殷周之變與華夏新生》而被眾人熟知，並令大家認為他是「天才型青年歷史學家」。書中，李碩通過對各種出土墓葬、甲骨文的研究，分析《易經》、《詩經》、《尚書》的記載，復原了商朝用活人祭祀的歷史，提出了很多大膽的假設，重新構建了夏、商、周的歷史。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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