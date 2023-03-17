快訊

國民黨選策會名單引發反彈 朱立倫鬆口：會做調整

被喊話「拒絕黑金」 傅崐萁：侯友宜站出來宣布選總統

他選出股東會紀念品「TOP5」！ 放大鏡指甲剪也入榜：第一次知道有這東西

聽新聞
test
0:00 / 0:00

相約春天賞櫻花 台胞參訪團抵武漢賞櫻之旅

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
張京育為櫻花節贈送書法作品「香飄兩岸」。湖北日報「湖視頻」截圖
張京育為櫻花節贈送書法作品「香飄兩岸」。湖北日報「湖視頻」截圖

以花邀朋，以書會友，2023年「相約春天賞櫻花」活動浪漫開幕，來自台灣中華教育文化經貿促進總會28名台胞，到湖北武漢參加開幕式，遊東湖，賞櫻花。

湖北日報「湖視頻」報導，中華教育文化經貿促進總會總會長、政治大學前校長張京育表示，兩岸本來就是一起，所以是大家常來常往，發揮各美其美，美美與共的精神。

東湖櫻園內，枝頭掛滿深淺不一的櫻花，大家沉浸在一片粉色花海之中。春風吹過，瞬間下起櫻花雨，引來陣陣驚嘆。

中華教育文化經貿促進總會會員劉志慧說，太美了，回去後，一定會向家人朋友推薦美麗的武漢，這裡交通便利，不僅景色美，人也好，還有很多美食，希望兩岸常來常往。

劉志慧指出，第一次來武漢，就讓她流連忘返。我們還看了燈光秀，很漂亮。還有黃鶴樓，正如古詩裡寫的那樣，非常壯觀，很震撼。

張京育表示，大家對此次櫻花節都很嚮往，看到武漢活力重現，各方面建設突飛猛進，值得高興。

中華教育文化經貿促進總會特別顧問、著名書法家林金豐指出，兩岸先前受到新冠疫情影響，雖然沒辦法人與人當面交流，但是書法作品還是有在交流。疫情當中，我們還是有跟大陸的團體聯繫，我們把作品寄到湖北，兩岸各自場地展出，然後透過影像去交流。

年逾九旬，中華教育文化經貿促進總會榮譽會長、著名書畫家章然，漫步武漢大學櫻花大道上，登上櫻頂留影，看到老圖書館外「中華民國二十三年國立武漢大學建」字樣，他說，老圖書館比他還小一歲。

章然表示，東湖櫻園的櫻花，與民同樂，武漢大學的櫻花，人文氣息濃郁。一路走來，人與花交相輝映。這次來武漢，可謂天時地利人和，是三年來兩岸交流最好的開始，希望今後再來武漢，爭取透過努力，讓兩岸交流取得更大進步，為兩岸民眾造福。

辛亥革命博物館、武當山、黃鶴樓，提及湖北的文化旅遊景點，張京育如數家珍。他為櫻花節，贈送書法作品「香飄兩岸」。

中華教育文化經貿促進總會總會長、政治大學前校長張京育。湖北日報「湖視頻」截圖
中華教育文化經貿促進總會總會長、政治大學前校長張京育。湖北日報「湖視頻」截圖

櫻花 武漢

延伸閱讀

武漢有氧體操9國手前進世界盃 議員教練：十年磨一劍

宣稱「92％蘆薈凝膠」實際只有0.41％ 武漢屈臣氏虛假廣告被罰

FBI局長：新冠疫情起源「很可能」是武漢「潛在實驗室事故」

白髮運動後武漢上演紅色恐怖 至少5示威者被捕

相關新聞

地鐵著軍服女子暴打男子！叫囂：男人必須站著 坐的都是太監

廣州地鐵有女子疑因座位問題，與一名男子發生爭執，期間更對男子重拳出擊，還叫囂稱「明天開始，所有的地鐵，男人必須站著」。對此，當地警方回應指，初步調查顯示，涉事女子是醉酒行為。不過，就未有通報處罰結果，有網民因此建議處以刑事拘留。

相約春天賞櫻花 台胞參訪團抵武漢賞櫻之旅

以花邀朋，以書會友，2023年「相約春天賞櫻花」活動浪漫開幕，來自台灣中華教育文化經貿促進總會28名台胞，到湖北武漢參加...

全世界都在鬧蛋荒 大陸卻沒受影響 做對哪些事

台灣缺蛋的新聞近期在中國大陸也引發高度關注，許多大陸民眾對此都感到不可思議。事實上放眼全球，目前正在鬧蛋荒的並不只有台灣...

海口-新加坡復航 海南加速開通境外航線

海南航空HU747航班15日上午從海口美蘭國際機場（美蘭機場）順利起飛前往新加坡，標誌著海口至新加坡客運航線正式恢復。

寧德首航墨西哥 整車出口航線開通

裝載1000輛整裝汽車的大型滾裝船「安吉鳳凰」輪，15日從位於福建省寧德市三都澳港區漳灣作業區7號泊位啟航，駛往墨西哥。

年輕人工作難找 中國大陸興起自嘲的「孔乙己文學」

繼「內卷」、「躺平」，中國年輕人因為失業率高，工作難找，網路社群近來興起「孔乙己文學」，他們自比作家魯迅筆下窮酸潦倒又放...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦