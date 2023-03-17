相約春天賞櫻花 台胞參訪團抵武漢賞櫻之旅

以花邀朋，以書會友，2023年「相約春天賞櫻花」活動浪漫開幕，來自台灣中華教育文化經貿促進總會28名台胞，到湖北武漢參加開幕式，遊東湖，賞櫻花。

湖北日報「湖視頻」報導，中華教育文化經貿促進總會總會長、政治大學前校長張京育表示，兩岸本來就是一起，所以是大家常來常往，發揮各美其美，美美與共的精神。

東湖櫻園內，枝頭掛滿深淺不一的櫻花，大家沉浸在一片粉色花海之中。春風吹過，瞬間下起櫻花雨，引來陣陣驚嘆。

中華教育文化經貿促進總會會員劉志慧說，太美了，回去後，一定會向家人朋友推薦美麗的武漢，這裡交通便利，不僅景色美，人也好，還有很多美食，希望兩岸常來常往。

劉志慧指出，第一次來武漢，就讓她流連忘返。我們還看了燈光秀，很漂亮。還有黃鶴樓，正如古詩裡寫的那樣，非常壯觀，很震撼。

張京育表示，大家對此次櫻花節都很嚮往，看到武漢活力重現，各方面建設突飛猛進，值得高興。

中華教育文化經貿促進總會特別顧問、著名書法家林金豐指出，兩岸先前受到新冠疫情影響，雖然沒辦法人與人當面交流，但是書法作品還是有在交流。疫情當中，我們還是有跟大陸的團體聯繫，我們把作品寄到湖北，兩岸各自場地展出，然後透過影像去交流。

年逾九旬，中華教育文化經貿促進總會榮譽會長、著名書畫家章然，漫步武漢大學櫻花大道上，登上櫻頂留影，看到老圖書館外「中華民國二十三年國立武漢大學建」字樣，他說，老圖書館比他還小一歲。

章然表示，東湖櫻園的櫻花，與民同樂，武漢大學的櫻花，人文氣息濃郁。一路走來，人與花交相輝映。這次來武漢，可謂天時地利人和，是三年來兩岸交流最好的開始，希望今後再來武漢，爭取透過努力，讓兩岸交流取得更大進步，為兩岸民眾造福。