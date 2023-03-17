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地鐵著軍服女子暴打男子！叫囂：男人必須站著 坐的都是太監

香港01／ 撰文：孫聖然
廣州地鐵有女子疑因座位問題，與一名男子發生爭執，期間更對男子重拳出擊。（影片截圖）
廣州地鐵有女子疑因座位問題，與一名男子發生爭執，期間更對男子重拳出擊。（影片截圖）

廣州地鐵有女子疑因座位問題，與一名男子發生爭執，期間更對男子重拳出擊，還叫囂稱「明天開始，所有的地鐵，男人必須站著」。對此，當地警方回應指，初步調查顯示，涉事女子是醉酒行為。不過，就未有通報處罰結果，有網民因此建議處以刑事拘留。

周三（15日），廣州地鐵4號線車廂中，一名身著道具軍服的中年女子上車後，因沒有座位而開始大聲叫囂，稱男性乘客應該全部站立、女性乘客應該全部坐下，「如果你沒有xx，你和太監一樣，那你就坐著，中國男人都是你們這樣的。」

其後，有人為上述女子讓座，惟她仍喋喋不休，「我只想說一句話，中國記住了，所有外國國家，女孩子要有位置。」期間，一名青年男子勸她「別鬼叫了」，隨後女子仍大放厥詞，二人發生口頭爭執。

女子更上前對男子頭部進行暴打，周圍乘客見狀大喊「報警」，而被打男子則全程未有還手。最後，女子被地鐵工作人員帶走，被打男子則表示無需申訴，「只是覺得她太吵了。」

周四（16日），廣州地鐵工作人員回應事件指，已有市民打電話投訴此事，目前正在核實。當地警方亦回應稱，經初步調查，涉事女子的行為是醉酒所致，事發原因正在調查，目前仍在跟進處理此事。

網民看法：

「喝醉了違法就可以不受處罰嗎？」

「可憐這男孩，這女人應該刑拘。」

「剛從精神病院逃跑出來的可能性比較大。」

「小伙子至少可以兩年不用上班了，如果是我沒有50萬下不來，我還得送她進監獄。」

「如果性別互換，是男的打女的，那爭論可就更大了。個人覺得，不僅得以尋釁滋事罪控告該女子，還得帶小伙去醫院拍片檢查，看她動手的樣子，輕微腦震盪也說不准。」

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文章授權轉載自《香港01》

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