寧德首航墨西哥 整車出口航線開通

裝載1000輛整裝汽車的大型滾裝船「安吉鳳凰」輪，15日從位於福建省寧德市三都澳港區漳灣作業區7號泊位啟航，駛往墨西哥。

中新社報導，福建省副省長林瑞良表示，這條外貿航線的開通，將進一步擴大福建省的對外開放，進一步推動福建省融入一帶一路建設。

此次出口的整裝汽車，主要由上汽集團乘用車寧德基地生產，這是「寧德造」汽車首次在寧德口岸實現滾裝出口。「安吉鳳凰」輪該航次將由江蘇省連雲港中轉，跨越太平洋，到達墨西哥拉薩羅卡德納斯港。

寧德市委書記梁偉新表示，寧德到墨西哥整車出口航線的開通，不僅為上汽集團開拓海外市場提供了更為高效便捷的海上物流大通道，也標誌著寧德在搶抓一帶一路建設發展機遇、提升港口國際化水平、加速推動「寧德製造」出口上邁出堅實步伐。

上汽集團乘用車寧德基地項目2018年落地寧德市，是福建省目前設計產能最大的新能源乘用車生產項目，2022年生產整車26.19萬輛，生產的車型遠銷東南亞、歐洲、南美、中東等地區的60多個國家。

上汽集團總裁王曉秋說，隨著這條外貿航線的啟用，上汽寧德基地陸海聯運一體化物流體系已成型，未來發展前景將更加廣闊，更多寧德製造的上汽汽車將從寧德走向全球。