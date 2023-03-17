海口-新加坡復航 海南加速開通境外航線

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

海南航空HU747航班15日上午從海口美蘭國際機場（美蘭機場）順利起飛前往新加坡，標誌著海口至新加坡客運航線正式恢復。

中新社報導，這是美蘭機場恢復的第四條國際及地區定期客運航線，由海南航空運營，每周三執飛，出港航班號為HU747，進港航班號為HU748。

海南近期加速恢復開通境外航線。目前，美蘭機場已恢復開通海口至香港、金邊、曼谷、新加坡等國際及地區定期客運航線。截至3月13日，美蘭機場已累計執行國際及地區客運航班177架次，運送旅客20916人次。

據美蘭機場市場部國際航線開發主管柯奕琪介紹，美蘭機場還將於3月17日恢復海口至澳門客運航線，於3月26日加密海口至香港航線，並於民航夏秋航線換季後，繼續推進加密海口至新加坡航線。

伴隨境外客運航線的陸續恢復開通，海南跨境旅遊市場逐漸復甦。15日上午，海南惠眾國際旅行社組織了46名遊客隨海南航空HU747航班前往新加坡，領隊張翠竹說，隨著航線不斷復航，近段時間遊客出國遊熱情上漲，本次推出的8天7夜遊頗受歡迎。 　　

自3月15日零時起，中國大陸恢復海南入境免簽政策。15日下午由新加坡飛往海口的HU748航班將成為海南入境免簽政策恢復後的首個入境航班。

海南文華旅業集團有限公司總裁麥偉文受訪時說，海南入境遊的客源地主要是日本、韓國、俄羅斯等國家，行業整體復甦還需要時間過渡。

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