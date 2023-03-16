柏林葡萄酒賽 寧夏獲3枚大金獎

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
寧夏賀蘭山東麓葡萄酒獲得柏林葡萄酒大獎賽獎項。圖為寧夏賀蘭山葡萄酒展銷會。（中新社）
寧夏賀蘭山東麓葡萄酒獲得柏林葡萄酒大獎賽獎項。圖為寧夏賀蘭山葡萄酒展銷會。（中新社）

根據寧夏賀蘭山東麓葡萄酒產業園區管委會消息，在日前揭曉的2023柏林葡萄酒大獎賽冬季賽中國區參賽酒款獲獎名單中，中國大陸各葡萄酒產區葡萄酒共收穫88項大獎，其中，來自寧夏賀蘭山東麓葡萄酒產區的立蘭酒莊覽翠特級園干紅葡萄酒2020、維加妮酒莊甘鴿日曆紅運小維爾多干紅葡萄酒2021、洛娜河谷酒莊雪峰干紅葡萄酒2021三款葡萄酒包攬了全部三枚大金獎。

中新社報導，柏林葡萄酒大獎賽是世界五大國際葡萄酒比賽之一，也是國際葡萄與葡萄酒組織（OIV）監管下的第一大國際葡萄酒比賽。比賽每年分為冬季賽和夏季賽兩場，有來自40多個國家總數近20000款葡萄酒參賽，超過400位被嚴格挑選出的國際葡萄酒專家對參賽酒款進行品評。

本屆柏林葡萄酒大獎賽冬季賽共有來自全球各地總計近9000款葡萄酒參賽，大賽評委由包括世界葡萄酒大師，世界侍酒大師，世界知名酒水商、零售商等在內共230位葡萄酒行業內各領域專業人士組成。根據OIV的嚴格規定，每個獲獎類別中只有30%的葡萄酒可獲獎。

中國大陸產區共有來自寧夏、山東、新疆、河北等葡萄酒產區及在中國的進口商近300款葡萄酒參加，共收穫88項大獎。其中大金獎3枚，被寧夏賀蘭山東麓葡萄酒產區包攬；金獎85枚，寧夏賀蘭山東麓占一半以上，共摘得49枚。

截至2022年，寧夏釀酒葡萄種植面積達58.3萬畝，占大陸全國種植面積35%左右，是大陸最大的釀酒葡萄集中連片產區。

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葡萄酒 柏林

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