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疫後首批！台灣青年交流團赴東莞參訪

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
台灣多元藝術空間青年發展聯合會理事長馮怡超（前排左二）等一行，與東莞市台商協會厚街分會幹部。東莞台港澳之窗
台灣多元藝術空間青年發展聯合會理事長馮怡超（前排左二）等一行，與東莞市台商協會厚街分會幹部。東莞台港澳之窗

大陸「全國兩會」閉幕後，地方積極推動對台交流。台灣多元藝術空間青年發展聯合會理事長馮怡超一行人，日前抵達廣東東莞，展開為期3天兩岸共舞活動考察。這也是新冠疫情清零政策結束後，首個台灣青年交流團參訪東莞。

東莞台港澳之窗發布，交流團先後參觀了厚街文創街區「厚街時光」、市台商協會厚街分會會館、松山湖海峽兩岸青年創業基地等，就塗鴉、街舞活動進行了深入交流探討。

馮怡超表示，東莞是一座美麗的城市，它不僅是粵港澳大灣區的重要城市，更是具有獨特的魅力及地緣優勢的地方，希望台灣青年多到東莞考察交流，尋找合作商機，同時希望加深兩岸青年對共創藝術深度合作，促進兩岸青年交流發展。

期間，交流團參觀了「厚街時光」文化展示館，瞭解街區未來的規劃與佈局，雙方圍繞塗鴉活動進行了交流座談。

厚街時光相關負責人表示，厚街時光是一個以工業歷史為基底、包容多元文化的24小時城市創意街區。融匯藝術、文化、商業，為城市中心的舊廠區帶來蝶變。時光劇場、非遺美食、聲音圖書館、藝術展等多元業態，融入城市肌理，激發內生動力，共同營造一個自由鮮活、有機持續的共生空間。

交流團參觀了市台商協會厚街分會會館，厚街分會會長邱進源熱情接待了參訪團一行，詳細介紹厚街分會的會史，並與參訪團座談，鼓勵台灣青年多來大陸參觀交流，拓寬視野。

交流團還前往松山湖海峽兩岸青年創業基地，瞭解基地的營運模式及台灣青年來莞創業的優惠政策等，雙方圍繞街舞活動進行了交流座談。

東莞市委台港澳辦二級調研員謝春指出，多元文化是引才聚才、招商留商、推動經濟社會高品質可持續發展的關鍵，希望台灣青年多來大陸走走，來東莞看看，聯合本土青年舉辦多元文化活動，分享發展機遇，積極融入到東莞交流中來，同時也希望台灣青年把東莞宣傳推廣給身邊的朋友，邀請更多青年來莞發展。

青年 創業 考察

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