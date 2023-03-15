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宣稱「92％蘆薈凝膠」實際只有0.41％ 武漢屈臣氏虛假廣告被罰

香港01／ 朱加樟
大陸武漢屈臣氏個人用品商店有限公司（下稱「武漢屈臣氏」）近日因違反廣告法，遭漢陽區市場監管局行政罰款4263元（約新台幣1.8萬）。 圖／擷自搜狐
大陸武漢屈臣氏個人用品商店有限公司（下稱「武漢屈臣氏」）近日因違反廣告法，遭漢陽區市場監管局行政罰款4263元（約新台幣1.8萬）。 圖／擷自搜狐

大陸武漢屈臣氏個人用品商店有限公司（下稱「武漢屈臣氏」）近日因違反廣告法，遭漢陽區市場監管局行政罰款4263元（約新台幣1.8萬）。

根據大陸媒體紅星資本局報導，國家企業信用信息公示系統官網發布的行政處罰決定書顯示，武漢屈臣氏在天貓平台屈臣氏官方旗艦店從2021年8月開始發布「屈臣氏韓國自然樂園納益其爾蘆薈舒緩保濕凝膠清爽溫和滋潤300mL」廣告，使用了「92%蘆薈原液成分」、「92%蘆薈膠」的廣告用語。

武漢屈臣氏提供的中文標籤證明，產品名中「蘆薈」指本品含有成分「庫拉索蘆薈（ALOE BARBADENSIS）葉汁」，包裝圖中的「92％蘆薈葉汁」的92％指含有成分庫拉索蘆薈葉汁的1號配原料整體添加量為92%，但庫拉索蘆薈葉汁的實際添加量為0.414%。相關廣告用語與商品成分不符。

此外，武漢屈臣氏使用「補水戰痘」、「不含防腐劑蘆薈膠配方不含防腐劑」、「始祖」廣告用語，但未提供相關證明材料。

漢陽區市場監管局認為武漢屈臣氏違反了《中華人民共和國廣告法》，責令其停止發布虛假廣告，在相應範圍內消除影響，並處罰款4263元（約新台幣1.8萬）。

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文章授權轉載自《香港01》

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