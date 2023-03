效仿大學C9聯盟 陸9所頂尖高中成立「C9共同體」

大陸9所頂尖高中,近日在浙江寧波成立「新時代中國卓越高中九校發展共同體」,也簡稱為「C9共同體」,這些頂尖高中將會合作共用教育資源,探索高中教育轉型。

據華商報15日報導,「新時代中國卓越高中九校發展共同體」(China’s 9 Excellent High Schools Development Community in The New Era)12日在寧波鎮海中學成立,這9所頂尖高中包括鎮海中學、河北衡水中學、山東濟南市曆城第二中學、南京外國語學校、復旦大學附屬中學、福建省福州第一中學、湖北省武昌實驗中學、湖南師範大學附屬中學以及華南師範大學附屬中學。

由於大陸9所頂尖高校已於2009年成立「C9聯盟」,成員包含北京大學、清華大學、哈爾濱工業大學、復旦大學、上海交通大學、南京大學、浙江大學、中國科學技術大學、西安交通大學等9所高校,這次的高中版「C9」也受到關注。據不完全統計,2022年大陸高考,這些「C9」高中有400多名學生進入北京清華大學、北京大學(兩校新生合計約8,000名),在全大陸1萬4,600所高中裡,堪稱實力雄厚。

報導指,未來這些學校將在優質教育資源分享、教師發展、學生培養、教科研、教學創新等方面合作,探索「新時代普通高中教育改革發展」的新路。

中國教育學會副會長、上海市教育學會會長尹後慶表示,「在我們建設高品質教育體系的關鍵時期,9所中學建立一個共同體,共同研究這一類高中的發展方向,是一種使命擔當」。他認為,研究了拔尖創新型人才需要具備的素養後,就要去研究用什麼樣的方法來培養,「使我們的學生能夠具備這些素養」。

而復旦大學附屬中學校長吳堅強調,「C9」各校「不結盟、不對抗、不針對第三方」,它不是成為一個封閉的團體,它更應該是一個共同成長的開放的平台。

鎮遠中學則發文指出,「C9共同體」旨在搭建一個共研共用的平台,在教師發展、學生培養、管理改革、教育科研、教學品質評價、教育教學創新等方面開展交流合作,對標國家人才戰略,協同探索新時代普通高中教育改革發展新路徑,發揮優質高中示範作用;同時,共同體將積極開展國際交流與合作,吸收世界先進教育理念,傳播中國經驗。