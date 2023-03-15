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效仿大學C9聯盟 陸9所頂尖高中成立「C9共同體」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸頂尖高中「C9共同體」近日於鎮海中學成立。（圖／取自鎮海中學微信公眾號）
大陸頂尖高中「C9共同體」近日於鎮海中學成立。（圖／取自鎮海中學微信公眾號）

大陸9所頂尖高中，近日在浙江寧波成立「新時代中國卓越高中九校發展共同體」，也簡稱為「C9共同體」，這些頂尖高中將會合作共用教育資源，探索高中教育轉型。

據華商報15日報導，「新時代中國卓越高中九校發展共同體」（China’s 9 Excellent High Schools Development Community in The New Era）12日在寧波鎮海中學成立，這9所頂尖高中包括鎮海中學、河北衡水中學、山東濟南市曆城第二中學、南京外國語學校、復旦大學附屬中學、福建省福州第一中學、湖北省武昌實驗中學、湖南師範大學附屬中學以及華南師範大學附屬中學。

由於大陸9所頂尖高校已於2009年成立「C9聯盟」，成員包含北京大學、清華大學、哈爾濱工業大學、復旦大學、上海交通大學、南京大學、浙江大學、中國科學技術大學、西安交通大學等9所高校，這次的高中版「C9」也受到關注。據不完全統計，2022年大陸高考，這些「C9」高中有400多名學生進入北京清華大學、北京大學（兩校新生合計約8,000名），在全大陸1萬4,600所高中裡，堪稱實力雄厚。

報導指，未來這些學校將在優質教育資源分享、教師發展、學生培養、教科研、教學創新等方面合作，探索「新時代普通高中教育改革發展」的新路。

中國教育學會副會長、上海市教育學會會長尹後慶表示，「在我們建設高品質教育體系的關鍵時期，9所中學建立一個共同體，共同研究這一類高中的發展方向，是一種使命擔當」。他認為，研究了拔尖創新型人才需要具備的素養後，就要去研究用什麼樣的方法來培養，「使我們的學生能夠具備這些素養」。

而復旦大學附屬中學校長吳堅強調，「C9」各校「不結盟、不對抗、不針對第三方」，它不是成為一個封閉的團體，它更應該是一個共同成長的開放的平台。

鎮遠中學則發文指出，「C9共同體」旨在搭建一個共研共用的平台，在教師發展、學生培養、管理改革、教育科研、教學品質評價、教育教學創新等方面開展交流合作，對標國家人才戰略，協同探索新時代普通高中教育改革發展新路徑，發揮優質高中示範作用；同時，共同體將積極開展國際交流與合作，吸收世界先進教育理念，傳播中國經驗。

北京大學 復旦大學

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