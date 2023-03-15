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違規就漲租！房東每天早上「衛生檢查」讓她崩潰 網：租了個祖宗？

聯合新聞網／ 綜合報導
中國大陸一位女網友分享租屋遇到怪房東的經驗。示意圖／ingimage
中國大陸一位女網友分享租屋遇到怪房東的經驗。示意圖／ingimage

離鄉就學、工作常有租屋需求，大家都希望能遇上好房東，中國大陸一名張姓女子分享遇上「怪房東」的經驗，每天早上房東都會來檢查廁所，屋內用品的擺放位置都需依照規定，否則就要加租金，讓人不堪困擾。貼文曝光，網友怒批是「租了個祖宗嗎？」

根據陸媒《浙江廣播電視集團》的報導，一名張姓女子和男友在杭州濱江區租了間雅房，指房東每天早上8、9點都會來檢查廁所和廚房，不合規定之處，就直接敲房門要求他們起來整改，影響到她和男友的作息。

房東到底有什麼奇葩規定？小張舉例，像是廁所的垃圾桶不能放在馬桶旁，一定要放在洗手檯旁邊，使用上很不方便，房東甚至傳訊嗆聲，「如果你們這樣不聽我的話，一意孤行，每個月加200元（人民幣，約合新台幣888元），不想加，那就現實點老老實實租我的房子」。

最近，雙方因為廚房鍋具擺放問題起了衝突，小張表示，自己每天都需要煮午餐和晚餐，使用後也會清潔流理台，但房東不允他們將電鍋和微波爐放在流理台上，使用時才能搬出來放，這樣真的很不方便。

某天，房東看到他們沒把鍋收走，就敲門叫醒小張的男友，不斷出言辱罵「你們這些外地人，太不像話了」，小張的男友一氣之下決定報警，之後，房東就開始扔東西，把他們兩人的衣服、鞋子扔得滿地都是，還把廁所上鎖不讓人使用，嗆聲「你們可以不用租了」、「我的房子我做主」。小張認為房東是變相趕人，經過協商，拿回押金搬離。

事件曝光惹怒網友，紛紛留言酸房東「這房子租出去幹嘛，供起來不好嗎」、「就藉著房子的身分體現優越感，想壓著別人」、「嫌棄外地人，又要賺外地人的錢，是不是有點矛盾」、「提供的廚房照片已經很乾淨了，房東過分了，就是想加錢嘛」、「住學校宿舍也那麼多衛生要求吧」、「租了個租宗，需要供起來」。

租屋 房東

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