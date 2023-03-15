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香港也蛋荒！媽搶買蛋女兒見囤積崩潰：擺到臭

香港01／ 撰文：謝茜嘉
影片中，十多名市民，包括男女及老人家正在日式百貨商店的超市部門內，爭先恐後拿取放在紙皮箱內的日本雞蛋。（fb影片截圖）
影片中，十多名市民，包括男女及老人家正在日式百貨商店的超市部門內，爭先恐後拿取放在紙皮箱內的日本雞蛋。（fb影片截圖）

去年冬天禽流感突襲日本、美國，大量產蛋的雞也被撲殺，令日、台、英、美，甚至紐西蘭都鬧蛋荒。雖然香港暫時未受影響，不過有網友近日抱怨，最近媽媽與她的主婦朋友竟去盲搶雞蛋，還說「如果不買晚點就沒得買」。原po見到家中囤積大量雞蛋感到相當崩潰，「不知道會不會放到壞掉都吃不完」。

該網友近日於香港討論區撰文，抱怨因為蛋荒，媽媽與她的主婦朋友近日狂買雞蛋，回家後更拍照向家人大曬戰績，「說她們好厲害才買到3排蛋回家，說一排蛋要30幾元港幣，叫我省著點吃，還轉述師奶朋友說「如果不買晚點就沒得買」

網民呻指因為蛋荒，媽媽與她的師奶朋友近日狂買雞蛋。（資料圖片）
網民呻指因為蛋荒，媽媽與她的師奶朋友近日狂買雞蛋。（資料圖片）

原po對媽媽盲搶蛋的舉動感到很無奈，稱平常根本少吃蛋，而全家也只有3人，平日買一排雞蛋也要一個多月才吃畢，「而媽媽買了3排回家，不知道會不會放到壞掉都吃不完」。最令原po崩潰的是，媽媽似乎仍未想停手，「媽媽還說她的主婦朋友買了5排蛋，還覺得自己是不是買太少虧了」。

原po的經歷引來網友熱議，笑指原po這段時間大概要吃「全蛋宴」，「多吃點蛋補充蛋白質呀」、「蒸炒煎烚蛋看你想吃哪種」。亦有不少網友指，市面不同超市也有大量雞蛋出售，根本不需要盲搶，「前幾天還 $19 十隻日本蛋，其實平時都係 $22-24 左右可以買到，有甚麼好搶」、「無必要搶，不吃蛋對健康影響不大」、「雞蛋不能久放，叫伯母別買太多啦」

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文章授權轉載自《香港01》

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