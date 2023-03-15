大陸首條 電氣化公路示範線建成

中車株洲電力機車研究所有限公司（中車株洲所）13日消息稱，中國大陸首條電氣化公路示範線建成。

中新社報導，該示範線位於湖南株洲，由中車株洲所聯合清華大學、三一集團等共同研製開發，全線為雙向兩車道，道路寬7米，架設53根組立支柱共計1.8公里接觸網及1處箱式變電站，線路涵蓋直線、彎道、坡道、凹凸路面、涉水和浸泡試驗區等多種路況，為測試車輛性能、系統可靠性提供豐富的模擬場景，為後期商業運行提供參考和依據。

「電氣化公路系統關鍵技術源自於中國標準高鐵系統，旨在解決固定線路大運量、環境複雜的大宗貨物運輸降碳難題。」中車株洲所綜合能源事業部總經理徐紹龍介紹表示，該電氣化公路示範線由地面系統和車輛系統兩大部分構成，地面系統主要用於電能轉換輸送、車輛編隊、運輸組織協同管理；車輛系統則通過受電弓裝置，將電能通過控制和變流系統轉換為動力，驅動車輛在公路上運行，並實現動態充電。

傳統公路貨運系統需消耗大量燃料，存在散、亂、低效、高碳排等問題。電氣化公路系統採用軌道交通架空接觸網方式，深度融合雲端行車組織調度、車地通信、車輛電氣、地面供電等核心系統部件，進行功能重構，由散改集；採用電網直驅方式，實現持續穩定電能提供，相比使用動力電池的純電重卡，可以有效避免低溫效應，能源利用效率可提升6%以上。

考慮線路的複雜多變，運輸車輛採用雙源動力模式，可直接使用電網電力，自身也裝備綠色動力電池，當路面出現突發情況，車輛可以脫離電網運行，更加靈活快捷。