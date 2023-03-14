青海湖高寒防沙治沙 4年取得突破

根據青海省科技廳消息，經過四年科技攻關，由青海大學和北京師範大學研究團隊共同完成的青海湖沙區「植物活沙障」系列技術最近通過專家組驗收，相關成果在實踐中成功應用，為高寒沙區防沙治沙提供技術支撐。

新華社報導，青海湖周邊沙區海拔約3000公尺，屬高寒地帶，氧氣稀薄，風大天寒。20世紀七八十年代以來，受惡劣的自然條件和人為放牧共同影響，湖邊土地加速沙化，形勢嚴峻。

青海大學研究員、博士生導師張登山已連續30多年參與、主導青海湖沙區治理項目。張登山說，新突破來自2019年啟動的「青海湖東綜合防沙治沙及沙產業試驗示範」項目，課題組在以往大面積固定流動沙丘的基礎上，探索選育新型植物品種，把麥草沙障替換成「植物活沙障」，發展沙產業，實現更大生態、經濟效益。

據介紹，項目遇到的難題有四個：一是風大，苗木難以扎根；二是土壤層較薄，難以保水保肥；三是紫外線強，地溫低，苗木成活不易；四是鼠兔等野生動物刨食，苗木難管護。

「2020年春，團隊嘗試在春季第一場透雨後的三五天內播種栽苗，當年植物成活率超過85%，由此確定了有利於苗木扎根的最佳種植時間。」張登山介紹，「植物活沙障」是「燕麥沙障+烏柳」「燕麥、冰草沙障+花棒」和「燕麥、多年生牧草沙障+菊芋」等種植模式的統稱，這些喬灌木樹種與草本植物優勢互補，形成規模，鎖住了土壤層水分，有效抵禦了乾冷氣候。