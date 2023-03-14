青海湖高寒防沙治沙 4年取得突破

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據青海省科技廳消息，經過四年科技攻關，由青海大學和北京師範大學研究團隊共同完成的青海湖沙區「植物活沙障」系列技術最近通過專家組驗收，相關成果在實踐中成功應用，為高寒沙區防沙治沙提供技術支撐。

新華社報導，青海湖周邊沙區海拔約3000公尺，屬高寒地帶，氧氣稀薄，風大天寒。20世紀七八十年代以來，受惡劣的自然條件和人為放牧共同影響，湖邊土地加速沙化，形勢嚴峻。

青海大學研究員、博士生導師張登山已連續30多年參與、主導青海湖沙區治理項目。張登山說，新突破來自2019年啟動的「青海湖東綜合防沙治沙及沙產業試驗示範」項目，課題組在以往大面積固定流動沙丘的基礎上，探索選育新型植物品種，把麥草沙障替換成「植物活沙障」，發展沙產業，實現更大生態、經濟效益。

據介紹，項目遇到的難題有四個：一是風大，苗木難以扎根；二是土壤層較薄，難以保水保肥；三是紫外線強，地溫低，苗木成活不易；四是鼠兔等野生動物刨食，苗木難管護。

「2020年春，團隊嘗試在春季第一場透雨後的三五天內播種栽苗，當年植物成活率超過85%，由此確定了有利於苗木扎根的最佳種植時間。」張登山介紹，「植物活沙障」是「燕麥沙障+烏柳」「燕麥、冰草沙障+花棒」和「燕麥、多年生牧草沙障+菊芋」等種植模式的統稱，這些喬灌木樹種與草本植物優勢互補，形成規模，鎖住了土壤層水分，有效抵禦了乾冷氣候。

海大 團隊 北京

延伸閱讀

登山男子滑落邊坡胸撞石 台中消防出動輪式救援擔架救援

南投林管處攜手彰化縣府植樹 再送2千株苗木

澎湖市區造林添綠意 植樹活動種下600多棵苗木

苗栗卓蘭鎮植樹節系列活動登場 2400株各式苗木贈送民眾

相關新聞

天津綠色生態屏障 為熱島降溫

春回大地，萬物復甦。植樹節來臨之際，一輛輛卡車滿載著樹苗緩緩駛入規劃面積736平方公里的天津市綠色生態屏障，養護工人們有...

「蟲雨」襲擊遼寧？ 竟是楊樹花惹誤會 美媒稱是生物災難

中國下「蟲雨」？「紐約郵報」日前報導稱「中國遭遇生物災難」，其依據是一條社交媒體視頻，視頻中，「小蟲子」遍地都是，而人們...

青海湖高寒防沙治沙 4年取得突破

根據青海省科技廳消息，經過四年科技攻關，由青海大學和北京師範大學研究團隊共同完成的青海湖沙區「植物活沙障」系列技術最近通...

兩岸青年交流 訪福州社區

第十屆海峽青年節·第六屆兩岸大學生領袖營活動的重要環節——兩岸青年社區治理交流活動12日在兩岸社區交流中心舉行。

火箭噴嘴工匠 何小虎參與探月

「一枚長征五號火箭的發動機，需要兩千多個離心式噴嘴，每個噴嘴均有12個直徑為1.05毫米的離心孔，其一致性誤差必須控制在...

不滿男足「水準一路下滑」 體育總局：嚴打假賭黑

過去被中國網友稱為「國足」的中國男足，在年年失利後，反成為人人喊打的對象，且隨假球風波越演越烈，足協主席陳戌源也在上月被...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦