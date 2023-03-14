天津綠色生態屏障 為熱島降溫

春回大地，萬物復甦。植樹節來臨之際，一輛輛卡車滿載著樹苗緩緩駛入規劃面積736平方公里的天津市綠色生態屏障，養護工人們有條不紊地對樹苗進行卸載、轉運、補植。

新華社報導，「我們種的不僅僅是樹，更是改善區域氣候條件的密碼。」天津市綠色生態屏障工作領導小組辦公室人員張雪峰說。

城市熱島效應是指城市氣溫明顯高於外圍郊區的現象。氣象數據顯示，2001年以來，天津城市熱島區域從中心城區迅速向外輻射擴張，中心城區、環城四區及濱海新區的城市熱島效應有連接成片的趨勢。

近年來，雖然天津城市化進程仍在不斷推進，但熱島面積卻明顯下降並逐步趨於穩定。「2022年夏季，天津高溫日數位居2001年以來歷史同期第三位，但城市熱島面積並未隨高溫事件而擴大。」天津市氣候中心高級工程師李根說，這與綠色生態屏障啟動建設密切相關。

2017年，天津作出「濱海新區與中心城區要嚴格中間地帶規劃管控，形成綠色森林屏障」的決策部署，次年正式劃定736平方公里綠色生態屏障區，開展水生態環境治理、整治取締「散亂汙」企業、加快造林綠化。經過多年建設，綠色生態屏障近期建設目標已經實現，屏障區內藍綠空間佔比超過65%。

通過多源衞星捕捉到的數據，天津市氣候中心科研團隊比對發現，天津市綠色生態屏障建設，有效阻斷了天津中心城區和濱海新區之間熱島效應連片加重的趨勢。

在擁有全市綠色生態屏障近一半面積的天津津南區，當地氣候環境正悄然變化。

自2018年以來，津南區新增造林綠化面積6.4萬畝，共栽植喬木、灌木312萬株，花草地被和水生植物70餘萬平方公尺。在系列生態工程作用下，氣象部門統計數據顯示，2020年津南區平均氣溫較2017年下降5.9%，相對濕度上升9.6%。

天津市綠色生態屏障規劃面積大約為天津中心城區的兩倍，「最初有人不理解為何捨棄這麼大一片發展空間，擔心影響經濟效益。」張雪峰說，隨著綠色生態屏障推進，長遠成效逐漸顯現。

天津市規劃和自然資源局相關負責人說，綠色生態屏障建設不僅給城市帶來綠意，還使夏季天津中心城區東南部降溫0.2至0.4攝氏度，濕度增加2個百分點，起到了城市「淨化器」「加濕器」「降溫器」的作用。