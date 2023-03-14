火箭噴嘴工匠 何小虎參與探月

「一枚長征五號火箭的發動機，需要兩千多個離心式噴嘴，每個噴嘴均有12個直徑為1.05毫米的離心孔，其一致性誤差必須控制在5微米內，相當於A4紙厚度的二十分之一。」中國航天科技集團六院西安航天發動機有限公司35車間數控車工、高級技師何小虎說。

中新社報導，發動機被譽為火箭的心臟，何小虎的工作就是對各型號液體火箭發動機關鍵零部件進行生產加工，作為火箭心臟鑽刻師，何小虎先後參與探月工程、載人航天工程等任務。

近日，在中華全國總工會、大陸中央廣播電視總台聯合舉辦的2022年大國工匠年度人物發布儀式上，何小虎成為該年度中國航天系統的唯一獲獎者。

2021年4月29日，長征五號B運載火箭將中國大陸太空站天和核心艙順利送入太空，何小虎生產的離心式噴嘴就是液體火箭發動機燃燒室的核心部件。

然而，從小噴嘴到外太空，技術難關的攻克布滿荊棘。何小虎表示，噴嘴的傳統加工面臨難度大、效率低、毛刺多、合格率低等情況，一度是車間多年無法解決的卡脖子難題。

為此，他與團隊通過對專家與教授的請教並進行試驗，經過了百餘次反覆迭代，將傳統的鑽削改為銑削，實現了液體火箭發動機離心式噴嘴無毛刺加工，最終精度完全達標，效率提高了兩倍多。