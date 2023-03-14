兩岸青年交流 訪福州社區

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導
兩岸大學生領袖營在福州舉辦，閩台青年交流社區治理。圖／主辦方提供
兩岸大學生領袖營在福州舉辦，閩台青年交流社區治理。圖／主辦方提供

第十屆海峽青年節·第六屆兩岸大學生領袖營活動的重要環節——兩岸青年社區治理交流活動12日在兩岸社區交流中心舉行。

台青里長、社區志工、馬祖鄉民代表、廈門大學台灣研究院相關專業兩岸學生及福州社區代表等80多人參加交流，探討社區治理的新理念和新模式，分享成功案例和治理經驗，還共同在桂溪社區植下「兩岸連心林」。

桂溪社區居委會主任陳雯靖從福州台胞公寓集中地的治理視角，闡釋了台胞高度參與社區公共事務的治理模式不僅能發揮台胞的主觀能動性，也促進了社區與居民的良性互動。

台中市北區賴旺里里長黃育嘉從賴旺社區概況入手，介紹透過社區活動、公共設施建設等方式，提高轄區群眾的幸福感與滿意度。

高雄市新後安好鄰居社區發展協會理事林彥良以「社區治理與在地共融式社會服務推動」為題，從兩岸社區治理工作的異同、困境和未來發展思路三個層面分享了助力推動兩岸社會服務的實踐與思考。

多元的感想，來自於第六屆兩岸大學生領袖營開營以來，台灣里長、鄉民代表、社區志工及廈門大學台灣研究院兩岸學生等26人組成的「兩岸社區治理標準共通調研團」，對福州基層社區的走訪調研。

他們走進社區的長者食堂、中醫保健室、瑜伽教室、四點半課堂等功能區域，從健康養老、母嬰運動、課後活動等多個層面，深度體驗社區服務，同時對社區智慧應用、舊房改造的實際成效，也有了直觀感受。

廈門 大學生 青年

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