「妳不結婚是因為被男人傷害過嗎？」日本女權學者與中國女生對話掀舌戰

「妳不結婚是因為被男人傷害過嗎？」3位北大女生的一句話，讓她們提問的對象上野千鶴子徹底破圈，也給自己招來了「北大嬌妻」的全網嘲諷。

上野千鶴子，今年75歲，被稱為「日本最可怕的女人」。很多人討厭她，因為她直指社會上的許多不公，告訴女性要怎樣自在地活。有人甚至給她安上罪名：「打破了日本傳統，使得家庭崩壞，是少子化的罪魁禍首。」

你可能聽過她的不少金句。「生育是地獄，不生育也是地獄。」「女生自幼就被期許要可愛。可愛算什麼魅力？那是一種被憐愛、被選擇、被保護的價值，暗含着絕不會威脅到對方的保證。」同時，她還是東京大學名譽教授、近年來最高產的作家之一。《厭女》《始於極限》等書，在國內也十分暢銷。 （編按：《週刊文春》披露她1995年47歲在東京大學當上教授，翌年便向比她年長23歲的知名大眾思想史學者色川大吉示愛，兩人曾有長達25年的婚外情關係。她是女性主義的旗手與不婚主義者，卻已祕密結婚，引發網民熱烈討論，在Twitter甚至出現「炎上」的現象。）

最近，她難得地出現在中國觀眾面前，與3位北大畢業十多年的女生進行了一場對談，原本是一件令人期待的事。但探討的內容卻跑偏……

幾位女生的採訪，始終跳不出對婚姻和戀愛的迷思，甚至把不婚的原因歸結於「受過男性的傷害」，讓大家失望不已。沒想到北大所代表的精英女性，仍然在努力討好自己的婚姻，把女性面臨的問題窄化在婚戀關係中。之後幾天，事情發酵得更加不可收拾。22日夜裡，相關影片也被下架刪除。

大家發現，她們可能只是利用北大的身份和性別的話題，進行了一場博取流量的表演而已。真真假假，難以判斷。但如果能借此機會，讓更多人關注到上野千鶴子，讀一讀除了波伏娃（又譯作西蒙・波娃，Simone de Beauvoir）、伍爾夫（Virginia Woolf）之外，東亞女性學者的作品，也不失為一件好事。

多次交鋒都不在一個頻道

上野千鶴子和北大畢業生的交鋒第一彈。「上野老師説自己20歲出頭的時候，就已經沒有成家的打算了。緣起是妳被男性傷害過嗎？還是因為原生家庭的影響？」不怪這個問題讓觀眾聽了不舒服。它預設了一個前提：結婚是每個人都該做的事。如果選擇不進入婚姻，那一定是因為受到了什麼刺激迫不得已。好在上野脾氣很好地化解了冒犯：「我只是對結婚這件事不感興趣。但男人我還是喜歡的。」

第二彈。「上野老師會有戀愛腦的瞬間嗎？」「怎樣的人才是一個合格的伴侶？可以和『直男癌』戀愛嗎？」上野有些無奈：「大家都是有戀愛經驗的吧，還要像10多歲的小姑娘那樣讓我給建議嗎？」不過還是認認真真回答了她們的問題。

第三彈。3位已婚女孩問未婚的上野：「你們在觀察我們這種結婚的人的時候，是不是覺得我們在進行一種『愚蠢的幸福』？」上野回答：「女性主義者沒有三六九等。只要自由自在地活着，怎麼樣都可以。」「關鍵是不能糊弄自己。」

同時，她也不忘犀利地提醒：「妳們結婚生子，是你們自己的選擇。但對於很多女性來説，她們的人生可能沒那麼多選擇。」「妳在婚姻中感到了幸福，但我認為個人能夠解決的問題是有極限的，有些事情必須通過社會或制度的改變去實現。」三言兩語，就道出了大家不喜歡這場對談的原因：個人的幸福，不能抹殺結構性的不公。

雖然談話不盡如人意，但最後，面對3位新時代的年輕女性，75歲的上野千鶴子還是寄予了厚望。「前人爭取更多自由，這都是女性努力得來的成果，但我們還處在一個半吊子的時代。」「既然你們也是成為母親的人了，希望你們可以努力把一個更好的世界交到下一代人手中，這樣我就很欣慰了。」

富家女的反叛和憤怒

「前人爭取更多自由。」上野千鶴子的確有資格這樣説。作為日本的精英女性，她的成長過程中仍然充斥着各種困惑。

1948年，她出生在一個富裕的家庭。父親是醫生，母親是家庭主婦。富家女並不意味着她的人生有更多選擇。相反，母親對她的期望就是相夫教子，而出去工作是丟人的。

上野至今仍不理解，母親身為全職主婦，明明過得備受煎熬，想離婚又不敢，為什麼還要她重複走這條老路。因為不想要這樣的人生，她沒有讀當時更流行的兩年制女子專科學校，而是進入京都大學學習社會學。父親對此並未干涉，不是出於尊重，而是根本不在乎。「他對哥哥們都有極高的期望，但放任女兒的選擇，因為對女兒不抱任何期待。」

大學期間，上野更深切地感受到了性別上的「雙重標準」。當時，日本的學生運動「全共鬥」正如火如荼。上野和其他同學一樣，也參加了這場革命。但她很快發現，男人並不把女人當作並肩奮鬥的平等「戰友」，而是僅僅視為可以成為女朋友的潛在性資源。

男人是革命家，而女人只是在男人被捕時送吃送喝、在後廚捏三角飯糰、甚至願意提供性服務的賢內助。這段經歷，讓上野非常憤怒，「親身體會到性別的鴻溝有多巨大。」憤怒也成為了她鬥爭之路的起點。「在我的生活中，我第一次感覺到有話要説，即使沒有人要求我這樣做。」

為主婦和職場女性發聲卻被攻擊長得醜

上野的研究很特別，觀照到許多獨屬於東亞社會的現實問題。比如她最開始的研究對象：主婦。日本有太多和她母親一樣的家庭主婦，沒有經濟來源，依附於男性，生活得相當壓抑，價值卻不被認可。現在已經有億來愈多人會説，一個全職主婦照顧家庭，大概約等於省下了一個保姆、家庭教師、司機、廚師、營養師、心理醫生的工資。

但在40年前，是上野第一次引入了「無償勞動」的概念，在當時是革命性的。她讓大家意識到，原來女性承擔的家務事也算工作，原來女性一直在白幹活。「很多男性常把這句話掛在嘴邊：還不是我在外打拼，你才能在家逍遙快活。」「通過女性主義的普及，女性朋友終於有底氣説：還不是我在家忙裏忙外，你才能安心出去工作。」

1987年，日本華人女歌手陳美齡，因為把自己3個月大的孩子帶去了電視台，在節目錄製期間給孩子餵奶，遭到了鋪天蓋地的指責。很多人認為不應該把孩子帶到工作場合，「這是給周圍的人添麻煩」。上野向《朝日新聞》投稿，力挺陳美齡，稱反對者是在壓制育兒婦女的權利，引起了廣泛的探討。這就是著名的「美齡論爭」。後來，這場爭論還推動了日本《育兒休業法》的制定。

因為勇於發聲，上野在日本社會掀起了驚濤駭浪，也成了許多人的眼中釘。甚至有人攻擊她的長相，説她是長得醜、沒有異性緣，所以才會痛恨男人。而她一旦打扮自己，又被曲解成「不甘心」，想討好男人。一路揹着罵名走來，上野不介意成為一個「麻煩的女人」，還調侃自己是「臭名昭著」。她在不鼓勵女性工作的年代成為一名教師，不結婚，沒孩子，堅定地過着只屬於自己的人生。並不斷告訴後來者：你也可以有選擇的權利。

向平靜的水面扔石頭

上野在中國走紅，是從2019年東京大學的演講開始的。開學典禮上，她給台下滿懷憧憬的新生們潑了盆冷水。「妳們至今所經歷的學校生活，是表面上平等的社會。在成績的競爭中，沒有男女之別。但從步入大學的那一刻起，性別歧視已在暗處悄然萌動。

很遺憾，東京大學裡亦是如此。」「在此之前，你們恐怕都相信只要努力就會有回報。然而，等待你們的，將是無論怎樣努力也無法得到公平回報的社會。」這段演講出圈後，更多人知道了上野千鶴子，她的書也被引入。

僅2022年，國內就至少有7本上野千鶴子的書出版。而且與過去銷量慘淡的情況不同，幾乎每一本都是大賣。這些年，她在國內引發的熱潮，也是越來越多中國女性意識覺醒的體現。但與此同時，質疑聲隨之而來。有人覺得她的書大多是對話體的書信集，沒什麼營養。就像這次與3位北大女生的對談，大家不明白：為什麼一位東大教授，要和沒有相關理論背景的人聊雞毛蒜皮的婚戀問題？

其實，這是上野一貫的作風。從2008年開始，她就在《朝日新聞》擔任讀者來信的回信人。她一直希望，自己的研究不是教條主義的，而應該實用、易懂。因此，在寫出《厭女》《父權制與資本主義》這類學術著作後，她出版了不少對談類的書信集。對象大多是跨領域的「小白」，大大降低了閲讀門檻。《從零開始的女性主義》對話漫畫家田房永子。《始於極限》與AV女優鈴木涼美交談。《快樂上等》則與文藝界KOL湯山玲子交鋒，大談婚姻、性愛、老齡化等話題。

所以批評這些書，上野並不在意。她的目的就是讓普通人也能讀得津津有味，從中找到共情。她甚至同意出版社為了文章暢銷，給她的書取一些擦邊的標題。「即使讀者的購書動機有違我的初衷，但只要他們在閲讀之後理解我的真實意圖就行。」

75歲依然活躍在公眾面前，上野千鶴子知道，要實現性別平等，還有很長的路要走。但就像她説的：「如果沒有人扔石頭，平靜的水面就不會翻起波浪。只要翻起了波浪，被影響到的人就可以在各自擅長的領域把它傳播下去。」

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文章授權轉載自《香港01》