上海消費者投訴 去年受理32萬件

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

上海市消保委11日披露，2022年，上海的各級消保委共受理消費者投訴32萬餘件。其中，共受理網路遊戲相關投訴12642件，同比增長1.2倍；共受理快遞服務投訴19231件，同比增長1.2倍；共受理寵物及寵物用品相關投訴2100件，同比多了一倍。

中新社報導，上海市消保委通過投訴梳理和相關消費調查，並結合消費市場發展趨勢，總結了多個相關問題。其中包括：醫療美容爭議消費者面臨舉證難困境；未成年人網遊充值退款難舉證難；超低價引流營銷引發糾紛；智能客服成為經營者與消費者正常溝通的「攔路虎」；消費者網路虛擬財產權益受侵害等。

針對相關問題，上海市消保委方面表明態度，並向相關部門發出了建議。

其中，針對消費者網路虛擬財產權益保護，上海市消保委方面建議相關部門積極探索，填補法律空白，加強對消費者網路虛擬財產、數據權益保護領域的研究；針對超低價引流營銷引發糾紛，上海市消保委提醒消費者，「天上不會掉餡餅」，對於超低價搶購活動要謹慎對待，科學理性消費。

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