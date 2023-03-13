滬港交流 金庸影展貫穿半世紀

由香港特別行政區政府駐上海經濟貿易辦事處與上海電影博物館合辦的「光影江湖——金庸電影宇宙」大師影展10日在滬啟動。

新華社報導，主辦方特別選取「書劍恩仇錄」、「射雕英雄傳」、「倚天屠龍記」、「鹿鼎記」等金庸武俠經典影片集中展映，參展影片攝製及首映時間貫穿半個多世紀，頗具代表性。

香港特區政府駐上海經貿辦主任蔡亮表示，舉辦金庸電影展旨在向民眾進一步介紹金庸作品在文學和影視領域的獨特成就，弘揚中華優秀傳統文化。她認為，這一電影展的舉辦，也將是2023年度滬港合作系列活動中濃墨重彩的一筆。

上海電影集團董事長王健兒表示，多年來集團一直致力於推動滬港電影文化交流，希望以電影為橋梁，共同促進滬港文化的大繁榮，用電影為兩地人民創造美好生活。

電影展期間還設有論壇、導賞講座等，系列活動將持續至3月19日。