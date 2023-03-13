雲南迪慶旅遊升溫 「香格里拉」再現

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

20世紀30年代，小說《消失的地平線》中描繪一個被雪山、草原、湖泊和祕境環繞的「香格里拉」，令世人神往。如今，雲南省迪慶藏族自治州發揮資源優勢，打造世界級全域旅遊示範區初顯成效，市民、遊客和旅遊從業者，都能在當地找到各自心中的「香格里拉」。

中新社報導，3月是傳統旅遊淡季，但近日前往迪慶州獨克宗古城、噶丹·松贊林寺、納帕海自然保護區等景點的遊客依然絡繹不絕。

春日的香格里拉市納帕海碧波盪漾、候鳥翩躚，遊客在遠處拍照。正在清理路面的納帕村民拉茸看到這一幕露出會心微笑。

拉茸介紹，十餘年前，納帕海曾經因為遊客湧入和村民隨意放牧發生濕地退化情況。近年來，隨著當地實施濕地生態效益補償、社區共管、生態馬道建設等項目，納帕海濕地面積增長，生態保護取得成效。

香格里拉 濕地

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