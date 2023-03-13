雲南迪慶旅遊升溫 「香格里拉」再現
20世紀30年代，小說《消失的地平線》中描繪一個被雪山、草原、湖泊和祕境環繞的「香格里拉」，令世人神往。如今，雲南省迪慶藏族自治州發揮資源優勢，打造世界級全域旅遊示範區初顯成效，市民、遊客和旅遊從業者，都能在當地找到各自心中的「香格里拉」。
中新社報導，3月是傳統旅遊淡季，但近日前往迪慶州獨克宗古城、噶丹·松贊林寺、納帕海自然保護區等景點的遊客依然絡繹不絕。
春日的香格里拉市納帕海碧波盪漾、候鳥翩躚，遊客在遠處拍照。正在清理路面的納帕村民拉茸看到這一幕露出會心微笑。
拉茸介紹，十餘年前，納帕海曾經因為遊客湧入和村民隨意放牧發生濕地退化情況。近年來，隨著當地實施濕地生態效益補償、社區共管、生態馬道建設等項目，納帕海濕地面積增長，生態保護取得成效。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言