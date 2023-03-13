福州花朝節 花神穿漢服起舞

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
3月11日，身著傳統服飾的「中華花神」在福州煙台山公園巡遊。（新華社）
3月11日，身著傳統服飾的「中華花神」在福州煙台山公園巡遊。（新華社）

漢服最吸引我的地方是其中包含的中華文化。」來自澳洲的保羅（Paul）是一位漢服愛好者，11日上午，在中華花朝節開幕式現場如是說。

中新社報導，花朝節又稱花神節，是慶祝百花生日的節日，具有很強的節令性。以「花開見福，大美中華」為主題的2023中華花朝節在福建福州煙台山公園開幕。2022年，花朝節傳統習俗入選了福建省級非物質文化遺產代表性項目名錄。

來自大陸各地「中華花神」亮相，「戲韵春光」傳統戲曲展演、「蓓蕾花開」少兒漢服模特展示等節目輪番上演。4歲孩童穿漢服起舞，六旬老者一襲唐朝圓領袍台下欣賞，漢服現場走紅。

保羅說，漢服是非常美麗的服裝，是中華文化很重要一部分，大陸年輕人應去保護和傳承屬於他們的文化。

六旬老者是海南省漢服文化協會負責人李榮。他表示，中華花朝節是屬於春天的重要節日，蘊含著人們對春天的期許。作為前輩，帶領大家傳承和弘揚傳統服飾文化的同時，還將深入挖掘背後的傳統禮儀文化。

隨著互聯網的普及與發展，漢服已走紅海內外。福州市傳統文化促進會會長鄭煒表示，網上的信息傳播跨越國界的限制，很多海外漢服愛好者透過社交平台瞭解漢服文化；一大批大陸留學生也在傳播漢服文化。「希望越來越多年輕人能夠加入到保護和傳承傳統文化、非遺文化的隊伍中來。」

漢服 福建 傳統文化

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