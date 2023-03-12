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把老婆和岳母丟包休息站！他後悔報警求助 網怒了：趕快離婚

聯合新聞網／ 綜合報導
男子把老婆和岳母丟包在高速公路休息站。圖擷自微博
男子把老婆和岳母丟包在高速公路休息站。圖擷自微博

不論是和朋友或家人相處，難免都會出現爭吵和摩擦，這時千萬不能衝動行事。日前大陸一名男子因為瑣事和老婆吵架，一氣之下把老婆和岳母丟包在高速公路休息站，自己獨自開車離開，所幸最後警方協助處理，事情才圓滿落幕。

根據陸媒《星視頻》報導，中國大陸雲南省一名男子開車載老婆和岳母返家，途中為了瑣事和妻子吵架，因此趁母女倆在高速公路休息站上廁所，一時衝動拋下兩人，直接開車離開。

然而，老婆和岳母感到相當氣憤和無奈，男子離開後也為自己做的「傻事」感到後悔，於是報警求助。最後，警方順利找到母女倆，並將他們安全送至客運站，同時打電話教訓男子一番。

此文曝光後也吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「回去趕快離婚吧」、「是真心後悔還是怕出意外被追責？」、「讓他自己回去接啊，找警察算什麼」、「現在高速公路那麼發達，開到附近下一個高速出口出去，再繞上來不就回頭了，關鍵看有沒有心，願不願意做」、「跟誰吵架都不能和正在當司機的人吵架，人不是機器，誰都有脾氣」。

高速公路 警察

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