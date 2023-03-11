中央圖書館裸露只是冰山一角！港女不雅照遍及列車、IKEA

網上日前瘋傳影片，顯示香港銅鑼灣中央圖書館內有女子脫衣全裸，只戴着口罩，然後作狀到書架上取書，影片令網友震驚，康文署事後回覆《香港01》表示，已就影片内相關行為報警。

據了解，該裸女是90後女生，與男友在Twitter成立聯名帳戶，經常在公眾地方、交通工具或商舖拍攝淫照及淫片，包括港鐵、九巴、IKEA宜家家居等，甚至曾在列車內做出狀似口交等不雅行為，然後在社交網站發布，部份更列明「相可以單買」，相信是賣不雅照片或影片賺錢。而涉事圖書館裸露影片，早於2022年5月上載，帳戶內還有更多更不雅影片，露骨尺度令人咋舌，而圖書館裸露事件曝光後，該帳戶疑已刪除。

網上流傳的圖書館裸露影片長約4秒，見到當時窗外天色已黑，該女子突然於圖書館內脫光衣服全裸，望向鏡頭並伸出右手觸碰書架上的書本，似是正在「擺POSE打卡」，鏡頭更由遠至近，「裸女逛圖書館」景象一覽無遺。

網友看後紛紛批評港女行為「不雅」，「傳統道德在哪裡？」，有人質疑該港女是否「為錢拍片」，也有網友關注為何圖書館保安未有察覺如此離譜行為。康文署日前回覆《香港01》查詢時表示，不清楚影片來源及拍攝時間，圖書館亦無收過相關情況報告，但已就影片内相關行為報警。

不過，經追查後發現，原來圖書館裸露只是冰山一角！該名裸女據悉是90後女生，與男友曾在香港多處公眾地方裸體拍照，甚至一起露體，拍攝場地包括港鐵迪士尼列車、九巴、IKEA宜家家居、海傍等，更有在車廂內疑似口交的場面，而在酒店拍攝的影片就更大膽露骨。

該對情侶在Twitter設立兩人英文名的帳戶，然後發布相關不雅影片，部份更列明「相可以單買」，相信是販賣不雅照片或影片賺錢。

其Twitter帳戶於2022年4月開設，有超過2萬名追蹤者，同時設有「Onlyfans」收費帳戶，相信用作售賣2人拍攝的裸露及性交影片。然而事件曝光後，該Twitter帳戶疑似已被刪除，無法再瀏覽。

根據《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款（2,000元）及監禁6個月。

另外，根據《淫褻及不雅物品管制條例》（第390章）第21條，任何人如在香港發布淫褻物品，不論是否知道該物品是淫褻物品，均屬犯罪。一經定罪，最高可判處罰款100萬元及監禁3年。如相關社交媒體或即時通訊群組的伺服器設於香港，亦受規管。

該裸女是90後女生，曾在多處公眾地方或交通工具拍裸露照片或影片，包括港鐵、港鐵迪士尼列車等公共場合。網上圖片 網上瘋傳1段4秒影片，見到有港女於銅鑼灣中央圖書館全裸露出。影片截圖

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文章授權轉載自《香港01》