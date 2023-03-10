大陸公布第二批恢復出境團隊旅遊國家名單 依舊沒台灣

大陸文旅部10日公布第二批恢復出境團隊旅遊國家名單，共有越南、法國、義大利等40國，名單依舊沒有台灣。但大陸迄今已公布兩批開放出境團體旅遊國家名單共計60國，沒有台灣的原因是北京當局從未將台灣視為「國家」。

對於兩岸旅遊何時重啟，蔡政府提出的理由之一是大陸上個月開放20個國家出境旅遊沒有台灣。大陸在迄今兩批名單中也沒有港澳，但大陸民眾已經可以前往港澳旅遊原因是，大陸國務院已於2月3日發布「關於全面恢復內地與港澳人員往來的通知」，全面恢復中國大陸與港澳的人員往來。

根據大陸文旅部公告，3月15日起，試點恢復中國大陸全國旅行社及線上旅遊企業經營中國公民赴有關國家（第二批）出境團隊旅遊和「機票+酒店」業務。

第二批國家名單包括：尼泊爾、汶萊、越南、蒙古、伊朗、約旦、坦尚尼亞、納米比亞、模里西斯、辛巴威、烏干達、尚比亞、塞內加爾、哈薩克、烏茲別克、喬治亞、亞塞拜然、亞美尼亞、塞爾維亞、克羅埃西亞、法國、希臘、西班牙、冰島、阿爾巴尼亞、義大利、丹麥、葡萄牙、斯洛維尼亞、萬那杜、東加、薩摩亞、巴西、智利、烏拉圭、巴拿馬、多明尼加、薩爾瓦多、多米尼克、巴哈馬。