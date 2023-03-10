港鐵小學女生崩潰影片瘋傳 向母哭喊 ：知不知道很辛苦？ 網民心痛

香港教育制度一直被詬病對學生壓力大，近日網上就瘋傳一段小二女學生在港鐵車廂內向母親哭訴壓力大的影片，片中女學生多次明言「好辛苦」、「我好慘」、「受不了了，生存這個世界上的」等，道盡苦況壓力爆煲。5分鐘訴苦影片引起網民關注，直指「好心痛」，又關注香港教育制度對學生壓力問題。有網民則呼籲家長勿忽視小朋友的情緒反應，應及早尋求專家尋協助。

YouTube頻道「香港新聞突發時事合集」以「【教育制度】小學生因升班感壓力大，在地鐵車廂對媽媽哭訴」為題發布該段約5分鐘影片。

片段未有提及拍攝時間，開首即聽到有女童以哭聲說：「好辛苦，很不舒服啦，我還要天天在這裡上學，很辛苦！我真的很辛苦㗎，你知道嗎？啊？你也不給空間我的！」、「我很辛苦才能升到2年級㗎，我不是像你這樣㗎，你現在什麼都不給我看了，你現在很不喜歡我，你能叫我馬上走了！」、「好難熬啊，你知道嗎？啊，你整天都不懂我」。

這時母親回應「過 2 天你走啦」，女童則明言：「我不想過 2 天！我想馬上走啊，我不想等了！我想走很久啦，你錯過了（我時間）很久了！你浪費了我的時間了」。

之後母親反問「你做了些什麼嘢幫我啊？」，女童即表示：「你不要問，你知道嗎？你浪費咗我很多時間，還說我不對，那麼你想不想要我？你不想要我嘅，我馬上走了，好嗎？好難熬啊你知道嗎？嗎？你整天都不明白我們的，沒人喜歡我啊現在，我很慘㗎！」

母親於是問「誰不喜歡你啊？」，女童指出「同學不喜歡我啊，我現在很不開心，好難熬啊！很辛苦的！沒人跟我玩啊，我現在很慘啊。我連同學都無一個啊，你整天都說人家，你們的大人都沒得改的」，更聲言「我現在很辛苦，我不知道忍得多久啊，我忍了很久了！不要打擾我的時間啊，我已經夠皮啦，別玩我行不行啊！受不了了，生存這個世界上的」。

直至拍攝者在調景嶺站下車，女童仍在訴苦，未知後續如何發展。5分鐘訴苦影片引起網民關注，直指「心酸」、「好心痛」、「聽得出個妹妹真係好大壓力」，亦有網民認為須找專業人士協助處理女童情緒，「小朋友的心理壓力很大，不要以為小事，要找專業人士疏導」、「肯說出來是好事」。

也有大批網民議論香港教育制度問題，「成日話香港教育制度，父母本身都不斷壓迫子女，一日學呢樣學嗰樣，又補習！」、「家長係不自知，家長要多與子女溝通，聽佢講並唔係主要因升學壓力大！唔該家長們唔好成日逼子女，只求分數」、「香港填鴨式教育逼得小朋友好慘，學校加埋家長壓力好大，所以平時一定要同小朋友多啲傾計，紓緩他們的壓力創傷」。

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文章授權轉載自《香港01》