高樓光影輝映浦江 上海璀璨夜名片

入夜的上海，外灘萬國建築博覽群、陸家嘴現代化摩天高樓隔江輝映，光影勾勒的浦江兩岸成為上海重要的「夜名片」，而在數位技術的賦能下，這張名片愈加璀璨。

中新社報導，從2017年在大陸率先推出《上海市景觀照明總體規劃》，將景觀照明定位與建成國際經濟、金融、貿易、航運、科技創新中心和國際文化大都市的發展相協調，描繪出上海景觀照明的藍圖；到2022年《上海市夜間經濟空間佈局和發展行動指引（2022—2025）》，聚焦點亮一江一河，完善夜間經濟空間布局體系，上海用數位光影激活城市發展脈動。

在城市經濟、生活、治理等各個領域，LED光源的身影隨處可見，也成為城市數位化轉型的「超靚場景」，為市民提供更加舒適、優質的光影環境。

在上海，「光影＋科技＋文化」為核心的光影秀拉動了夜間經濟的增長，形成了24小時活力城市帶的新場景。

作為上海光影名片的創作者之一，上海麗業光電科技有限公司致力於將光電數位技術和城市文化藝術創新融合。

該公司董事長王麗萍說，通過光電數位技術的變革，可以將光敏傳感技術應用在景觀照明中；採用小功率 LED光源，通過亮度控制，把光源運行功率降低到整體功率的五分之一，從而實現「既要炫目科技，又要美好生活，還要低碳環保」的目標。