福建國際航線 加速回暖

福建出入境航空市場加速回暖，廈門出入境邊防檢查總站8日披露，截至3月7日，福建空港口岸共運行32條國際（地區）客運航線、11條國際（地區）貨運航線，客運航線較實施新冠病毒感染乙類乙管前增長14.3%。

中新社報導，福建新開5條國際（地區）航線，通往菲律賓、印尼、衣索比亞等國家及香港、澳門地區。

廈門出入境邊防檢查總站相關人士稱，乙類乙管實施兩個月，伴隨春運生產旺季、出境團隊旅遊業務重啟，福建空港口岸出入境客流增長勢頭明顯。

廈門出入境邊防檢查總站統計數據顯示，1月8日至3月7日，福建空港口岸共查驗出入境客運航班2300餘架次、旅客35萬餘人次，較去年同期分別增長180%和576%，恢復至2019年同期的30%；貨機380餘架次，為2019年同期的2倍左右。

廈門高崎國際機場口岸出入境人員流量位居大陸第4，福州長樂國際機場口岸出入境人員流量位居大陸第9；2月22日，福建空港口岸單日查驗出入境旅客達1萬人次，創下自2020年2月以來的單日新高。

應對航線復增帶來的通關壓力，廈門出入境邊防檢查總站組織所屬空港口岸邊檢機關及時掌握口岸出入境人員、交通運輸工具流量變化情況；科學優化勤務組織，增派前置引導、前台查驗警力，增設現場安全隔離設施，保障口岸通關秩序順暢。