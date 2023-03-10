陸悅己旅遊夯 女性出遊成主力

3月8日「國際婦女節」當日，長沙一家化妝品公司的品牌部長周卉送給自己一個禮物。「自從看了電視劇《去有風的地方》，就被大理沙溪古鎮治癒系風景迷住了，我決定和閨密去沉浸式打卡，民宿都訂好了。」30歲的周卉熱中「悅己旅遊」。

中新社報導，當下，越來越多女性戀上旅行。大陸多家在線旅行社在三八國際婦女節前夕發布女性旅遊消費數據報告稱，女性成出遊主力，近七成旅行消費決策由女性做主。她們不僅更捨得在旅遊上花錢，玩法也越來越多元化，跳傘、潛水、衝浪等極限運動紛紛上榜「她旅行」願望清單。

「在旅行決策上特別是全家出遊時，女性往往占有主導權，超過70%訂單由女性用戶主導目的地、產品路線等。」驢媽媽旅遊網CEO鄒慶齡說，女性消費者普遍更青睞個性化較高的定制遊、更注重旅途體驗感且願意為旅遊品質付費，酒店環境、餐飲、房間露台和視野等細節，都是女性遊客的重要關注點。

在旅遊平台途牛上，上海、北京、廣州、南京等一線、新一線城市女性出遊意願更強烈。2022年出遊的女性用戶中，80後、90後女性佔比73%，大多擁有較高經濟收入和經濟自主權。

「女性喜歡和愛人、家人、閨蜜好友結伴出遊，但也不乏獨自旅行的勇氣。不同角色讓女性在出遊主題選擇上呈現差異。」在社交媒體上專為女性遊客「種草」（為人推薦產品）的旅遊博主周玉靈說，女性和愛人、好友出遊，會選擇山水風光、人文古城、文藝小鎮等出遊主題，考慮孩子體驗的「寶媽」就青睞親子主題樂園。

「悅己消費」是女性旅行消費的一大熱點。「越來越多女性在經濟和精神上更獨立，她們會根據自身愛好選擇高星酒店、電競酒店、寵物酒店、主題民宿和小眾景區。」小豬民宿度假產品負責人鍾靜偉表示，女性在旅行住宿消費上更追求自我表達，熱中個性化選擇。

女性出遊還引領了旅遊市場的網紅經濟。鄒慶齡說，會吃、會玩、會生活，成為獨立女性新標籤，相較男性遊客，她們更樂於在新晉網紅打卡地中選擇下一個出行目的地，為一碗粉、一間房、一部劇赴一座城成常態。社交需求增加也改變了女性旅遊消費內容，文化遊和飛盤、衝浪等體育旅遊項目也在女性消費者中持續升溫。