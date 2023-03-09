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熱！中國大城市續飆高溫 均溫較往年升了10度

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
圖為武漢天氣晴好，遊客觀賞銀杏樹。 中新社
圖為武漢天氣晴好，遊客觀賞銀杏樹。 中新社

熱！中國大城市傳高溫。中國氣象單位指出，包括武漢與鄭州等十幾個城市，今年3月初測得溫度已比往年同期高出攝氏10度以上，而且受到氣候變遷影響，今年仍可預見極端氣候將更為頻繁。

均溫高攝氏10度

據《衛報》報導，武漢在5日測得攝氏26度高溫，比往年3月平均高溫高出攝氏12度，北京與周圍城市也來到25度。

去年中國也出現極端高溫，267處氣象站紛紛創下高溫新紀錄，長江盆地長達70天的夏季乾旱，也陸續傳出溫度超過攝氏40度以上。中國氣象局表示，2023年受到全球氣候變遷影響，仍是極端氣候的1年。中國最大淡水湖鄱陽湖目前水位仍無法恢復到去年乾旱前的水位，本週一測量水位更逼近史上新低。

中國氣象官員指出，今年整個2月份的平均溫度相較往年高出攝氏1.6度，平均降雨也比平均值少3.9%。國家氣候中心副主任高榮表示，「氣候模式改變也代表長江以南許多地方的春季提前報到，有些地方甚至提早了20天。」

暖化加速、各地更熱

據《EcoWatch》報導，中國氣象局發言人宋善允指出，「全球暖化正在加速，在氣候變遷影響下，氣候系統正變得更不穩定。」去年由於高溫，四川與重慶西南地區的乾旱使得水力供應減少，迫使中國更倚賴燃煤發電，8月3日燃煤量更來到破紀錄850萬頓。

中國政府專家賈小龍表示，2022年中國的平均溫度比往年平均值高出攝氏0.62度到10.5度，春季、夏季與秋季溫度也創下史上新高。他指出，2022年中國平均降雨比正常少5%，但6月則出現歷史性洪水，造成江西與廣東多人流離失所。氣候專家弗李德莉克·奧托表示，「中國熱浪已變得越來越常見、規模激烈以及時間更久。」

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高溫 氣候變遷 氣象局

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