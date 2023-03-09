南寧機場加密泰、星航線航班

廣西南寧吳圩國際機場（簡稱南寧機場）6日稱，針對國際客運市場恢復的旺盛需求，該機場計劃於當天起，加密南寧至泰國曼谷航線航班至每周9班；計劃於3月7日起，加密南寧至新加坡航線航班至每周2班。

中新社報導，至此，南寧機場至東協國際客運航線航班，每周計劃航班量達到20班。

南寧至曼谷、新加坡航線加密，將進一步提升廣西與東協國家首都間的通達性，為往來兩國間的旅客搭建加固一條更便捷的空中通道，同時也為各地間經貿、文化及旅遊等各領域間的交流與合作提供強有力的支撐。

截至目前，南寧機場已恢復開通至柬埔寨金邊、曼谷、新加坡、馬來西亞吉隆坡、菲律賓馬尼拉等5個東協國家城市的國際客運航線。

南寧機場計劃陸續恢復至越南胡志明市、越南河內、印尼雅加達、緬甸仰光、寮國萬象等東協國家首都及重點經濟城市航線，並且根據市場需求適時加密在飛航班班次，安全有序推動國際客運市場恢復。