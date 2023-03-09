十四五末 陸鐵路營業里程達16.5萬公里

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
大陸鐵路營業里程將達到16.5萬公里。圖為廣汕鐵路正線鋪軌貫通。（新華社）
大陸鐵路營業里程將達到16.5萬公里。圖為廣汕鐵路正線鋪軌貫通。（新華社）

中國大陸國家鐵路集團有限公司董事長劉振芳近日透露，到大陸十四五時期末，大陸全國鐵路營業里程將達到16.5萬公里，其中高鐵（含部分城際）5萬公里左右。

中新社報導，劉振芳表示，過去五年，大陸全國鐵路完成固定資產投資3.8兆元（人民幣，下同），鐵路營業里程由12.7萬公里增加到15.5萬公里、增長22.0%，高鐵里程由2.5萬公里增加到4.2萬公里、增長67.8%。過去十年，大陸全國鐵路固定資產投資完成7.7兆元，是上一個十年的1.9倍，大陸全國鐵路營業里程較十年前增長58.2%，高鐵營業里程增長3.7倍。

他表示，過去十年，大陸國家鐵路在服務共建一帶一路高質量發展、脫貧攻堅和鄉村振興等重大任務中主動擔當作為。中歐班列聯通中國境內108個城市，通達歐洲25個國家208個城市，累計開行6.5萬列、發送604萬標箱。

高質量組織開行西部陸海新通道班列，為服務沿線經濟合作發展、保障國際產業鏈供應鏈穩定發揮了重要戰略通道作用。中老鐵路、匈塞鐵路貝諾段、巴基斯坦拉合爾軌道交通橙線工程順利建成投產，雅萬高鐵成功試驗運行。老少邊及脫貧地區十年來鐵路建設投資達4.3兆元，佔同期鐵路建設投資總額的78.0%，有130多個縣結束了不通鐵路的歷史。

「圍繞構建現代化鐵路運輸服務體系，我們將加快建設完善智慧化、高效率的全程服務體系和多樣化、高品質的產品供給體系」，他說，到十四五時期末，大陸全國1、2、3小時高鐵出行圈和1、2、3天快貨物流圈基本形成，鐵路網覆蓋99.5%的20萬人口以上城市，高鐵網覆蓋98%的50萬人口以上城市，更好滿足民眾美好生活需要。

高鐵 資產

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